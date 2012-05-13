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Dünya

Meksika'da otoyolda 49 ceset bulundu

Cesetlerin Amerikan sınırına 180 kilometre uzaklıkta, bir yolda bulunduğu açıklandı

13 Mayıs 2012 23:59

 

Meksika'nın kuzeyindeki Monterrey kentinde, naylon torbalar içinde 49 kişinin parçalanmış cesetleri bulundu. Bu kişilerin rakip uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın kurbanları olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden altısının kadınlara ait olduğu açıklandı.
 
Meksika'da Cumhurbaşkanı Felipe Calderon'un bu çetelerle mücadele için orduyu devreye soktuğu 2006'dan bu yana on binlerce kişi öldü. 
 
Polisin cesetlerin yerel saatle sabaha karşı 04:00'te bulunmasından sonra Monterrey ile sınır kenti Reynosa arasındaki otoyolu trafiğe kapadığı belirtiliyor. 
 
İki gün önce ülkenin batısında terk edilmiş iki aracın içinde başsız 18 ceset bulunmuştu. 
 
Uyuşturucu çeteleri zaman zaman rakiplerine uyarı olarak cesetleri sokak ortalarında bırakıyor. 
 
Eylül 2011'de Veracruz'da 35, Kasım'da Guadalahara'da 26 ceset bulunmuştu.
 

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