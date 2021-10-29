Meksika'da kıyıya vurmuş 300 ölü kaplumbağa bulundu

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Meksika'nın Pasifik kıyısında karaya vurmuş en az 300 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Çevre Bakanlığı'ndan bir yetkili, zeytin yeşili deniz kaplumbağalarının ilk tespitlere göre boğularak öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

Yetkili, kaplumbağaların yasa dışı balıkçı ağlarına takılmış olabileceğini dile getirdi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), zeytin yeşili deniz kaplumbağalarını nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında listeliyor.

Kaplumbağalar, sıklıkla yumurtlamak için geldikleri Morro Ayuta kumsalında bulundu. Kaplumbağa uzmanı Ernesto Albavera Padilla, ölü bulunan tüm hayvanların dişi olduğunu ifade etti. 2018'de yine Oaxaca'da 300 tane kaplumbağa balıkçı ağına dolanmış şekilde ölü bulunmuştu.

Yetkililer, konu ile ilgili soruşturmaya donanmanın da dahil olacağını ifade etti.

Meksika, 2019'da deniz kaplumbağalarının yakalanmasını yasaklamıştı.