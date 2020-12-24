Meksika’da ilk Koronavirüs aşısı hemşireye yapıldı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ortaklaşa geliştirdiği aşı, Meksika'da ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapıldı.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları yapılmaya başlandı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşı, Meksika'da ilk kez 59 yaşındaki Maria Irene Ramirez isimli hemşireye yapıldı. Hemşire Ramirez, ulusal çapta Koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında aşılanan ilk Meksikalı oldu.

Başkent Meksiko'da Ruben Lenero Hastanesi'nde yapılan aşılama sonrasında konuşan Ramirez, "2020'de alabileceğim en iyi hediyeyi aldım. Devam etmemiz için bize daha fazla cesaret veriyor. Korkuyoruz ama devam da etmeliyiz. Birileri bu kavgayla yüzleşmeli. Ateş hattında devam etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Aşılama sonrasında Meksika Sağlık Bakanlığının Koronavirüs'e karşı oluşturulan Bilim Kurulunun Sözcüsü Hugo Lopez Gatell, "Bugün 24 Aralık. Meksika'da Covid-19'a karşı aşılamaya başlanıyor. Salgın yönetiminde bu aşamayı bir umut ışığı olarak değiştiriyor. Bugün size verebileceğimiz potansiyel olarak çok etkili, özel bir koruma aracımız var" diye konuştu.

Gatell salgının bir gecede sona ermeyeceğini belirterek, "Koronavirüsün Meksika'da ve dünyada kontrol altına alınması daha birkaç ay alacak. Koruma önlemlerine devam etmemiz gerek" dedi.

Devlet Başkanı Lopez Obrador da Silahlı Kuvvetlerin de desteğiyle sağlık yetkilileri tarafından koordine edilen Covid-19 aşılama programının herkese ücretsiz olarak uygulanacağını vurguladı.

Meksika’da Koronavirüse karşı aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılıyor. İkinci grupta 65 yaş üstü vatandaşlar yer alırken, üçüncü sırada ise kronik hastalıkları, diyabet ve obezite sorunu olan hastalar bulunuyor. Dördüncü sırada ise öğretmenler aşılanacak.

Meksika’da şu ana kadar 1 milyon 350 bin 79 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 120 bin 311 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.