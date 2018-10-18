Mekân ve etkinlik keşif platformu nerde.co mobil uygulamalarını yayınladı

2015 yılında nerdeicek.com adı ile kullanıcıların konum ve ruh hallerine göre restoranlar keşfedebildiği bir mekân arama motoru olarak İstanbul’da yayın hayatına başlayan nerde.co, iOS ve Android uygulamalarını yayına aldı.

2017 Şubat ayında Koç Üniversitesi Girişim ve Araştırma Merkezi KWORKS’e kabul edilen girişim, burada geçirdiği 1 yılın ardından kullanıcı sayılarını yüzde 100 artırırken bugün aylık 250.000 tekil kullanıcıya hizmet veriyor.

Kullanıcıların Türkiye’nin 13 büyük şehrinde diledikleri özelliklerdeki mekânları keşfedip, bu mekânlara rezervasyon, yorum ve puanlama yapabildiği nerde.co, mekân işletmecileri ve müşterileri WhatsApp üzerinden de direkt olarak buluşturabiliyor. Aynı zamanda kendi kullanıcılarına özel olarak olarak belirlediği konserlere, festivallere ve diğer etkinliklere indirimli bilet ve davetiye sağlıyor. Tarihi Mısır Apartmanı’nda yer alan ofisini aynı zamanda etkinlik evi olarak kurgulayan nerde.co, burada komünitesine özel sahne performansları, konserler ve partiler düzenliyor.

nerde.co alternatif global ve yerli rakiplerinden içecek filtresi ve her mekân için yaptıkları moderasyon ile ayrılıyor. Mekânlardan yönlendirdikleri müşteri için ilave ücret almayan nerde.co, tüm mekânları ücretsiz olarak yayına alıyor. Mekânlar platform içinde daha fazla öne çıkmak isterse nerde.co ile ayrıca sponsorlu çalışmalar yapabiliyor. Türkiye’nin önde gelen bilet satış platformlarıyla da anlaşmaları olan nerde.co bu kanallardan da gelir sağlıyor.

2018 Mart ayında, yapay zeka kullanarak Türkiye’de İstanbul ve Avrupa’da Berlin, Amsterdam, Londra ve Paris şehirlerindeki etkinlikleri editöryel bir yük olmadan platformlarına direkt dahil edebilen etkinlik keşif platformu Fofomo’yu bünyesine katan nerde.co, şirketin global deneyimiyle önümüzdeki dönemde merkez Avrupa şehirlerinde de çalışmalara başlamayı hedefliyor.

nerde.co blogunda da gece hayatı ve evde geçirilen zamanları keyifli hale getirecek içerikler, etkinlik değerlendirmeleri, tarifler ve günlük paylaşımlar gerçekleştiriliyor.

Mobil uygulamalarla birlikte kullanıcı sayılarını önümüzdeki 6 ayda yüzde yüz büyütmeyi hedefleyen nerde.co yönetici ekibi girişimin kurucusu Cem Narmanlı ve teknoloji tarafında ise Fofomo’nun kurucuları Tuğkan Cengiz ve Furkan Cengiz’den oluşuyor.

Mobil uygulamaları indirmek için:

https://nerde.co/mobile