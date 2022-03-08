Mehveş Evin: Kapakta “vajina” yazmam zannedersem sonumu getirdi ve kovuldum

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin 8 Mart bölümünün konuğu gazeteci Mehveş Evin’di.

Gazetecilik kariyerine 1993 yılında Sabah gazetesinin dış haberler servisinde başlayan Mehveş Evin ile Türkiye medyasında kadın olmayı; feminist haberciliği; Sabah, Akşam, Vatan ve Aktüel’deki yöneticilik yıllarını; haberlerdeki cinsiyetçi dili; cinsel şiddetin haberleştirilmesini; medya sektöründe çalışan kadınların maruz kaldığı ayrımcılıkları ve medyanın kadın ve LGBTİ+ konularında yıllar içindeki dönüşümünü konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Mehveş Evin kimdir?

Mehveş Evin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun.

1993 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Evin, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın Türkiye baskısı Liberal Bakış, Yeni Yüzyıl ve NTV dergi grubunda editör olarak çalıştı. Aktüel dergisinde muhabirlik yaptı.

2000’li yılların başından itibaren Sabah gazetesinin hafta sonu eklerinin, Aktüel dergisinin ve Vatan gazetesinin eklerinin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. 2005 yılında Akşam gazetesinde genel yayın koordinatörü ve web sitesi sorumlusu oldu. 2007’de köşe yazarlığına başlayan Mehveş Evin, 2009’dan itibaren 6 yıl boyunca Milliyet’te günlük yazılar, röportajlar ve yazı dizileri yayımladı.

2015’ten beri serbest gazetecilik yapan Evin, Diken, Gazete Duvar, Journo, Artı Gerçek, Açık Radyo gibi çeşitli mecralar için yayıncılık, yazarlık ve muhabirlik yaptı.

2018’de ‘A’dan Z’ye Biz Buraya Nasıl Geldik?’ isimli kitabı yayınlanan Evin, güncel olarak Kısa Dalga Podcast için ‘Arka Plan’ isimli podcast serisini hazırlıyor ve çeşitli mecralar için ağırlıklı olarak kadın, insan hakları ve ekoloji konularında yazmaya devam ediyor.

Mehveş Evin’den bir kadın olarak Türkiye medyasında var olmayı ve medyanın kadına bakışını dinledik.