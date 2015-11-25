Akit yazarından Putin'e: Çocuk musun, devlet adamı mı; börek mi açsaydık hadsiz ordunuza?

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın dün Rus uçağını düşürmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamayı "pişkinlik"le eleştirdi. Yılmaz, Putin'e seslenerek "Ne yavuz hırsızmışsın böyle? Çocuk musun, devlet adamı mı?" diye sordu. TSK'nın uçağı düşürmesini savunan Mehtap Yılmaz, "Börek mi açsaydık hadsiz ordunuza?" ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit'te "Rus uçağı neden düşürüldü? Ak Parti, yola devam! " başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Sınırlarımızı ihlal eden Rus uçağını düşürdük ya...

Putin önce “karadan vurulduk” dedi...

Genelkurmay “Hayır, F-16’larla vurduk” diye açıklama yapınca da itiraz edemedi.

Yahu Türkiye durduk yere seni ne diye vursun Putin?

Ne işin vardı Suriye’de?

Önce onun hesabını ver hele!

Davetiye mi gönderdik Rusya’ya, “savaş uçaklarınızla Türkmenleri vurun” diye?

Biz mi dedik akbabalar gibi Suriye’nin tepesine üşüşün diye?

Hani IŞİD’le mücadele edecektiniz?

Neden IŞİD’i vurmak yerine Türkmen Dağı’nı yerle bir ettiniz?

Neden Türkiye sınırlarını ihlal ettiniz?

“Terör işbirlikçileri tarafından sırtımızdan vurulduk!” derken hiç mi yüzün kızarmıyor Putin?

Ne yavuz hırsızmışsın böyle?

Çocuk musun, devlet adamı mı?

Kendine gel, öyle konuş, öyle davran...

“Suç bizde” de, özür dile...

Gerçi; ister “özür dile”, ister “dileme”...

Dünya âlem biliyor ki suç sende!

Yalnız...

Ne bize, ne de Rus halkına sakın yalan söyleme!

İtiraf et bakalım, kaç kere Türkiye sınırlarını ihlal ettiniz?

Türkiye sınırlarını her ihlal ettiğinizde, defalarca uyarılmanıza rağmen, neden sınırlarımızı ihlal etmekte ısrar ettiniz?

Derdiniz ne?

İHA’larınızla, savaş uçaklarınızla ne diye üşüştünüz sınırlarımıza?

Ne yapsaydı Türkiye?

Madalya mı taksaydı sınırlarımıza düstursuz dalan pilotlarınıza?

Börek mi açsaydık hadsiz ordunuza?

Düşen uçaktan sorumlu tek kişi var Putin!

O da sensin!

Yavuz hırsız misali hem sınırları ihlal ettin, hem de pişkin pişkin “ihanete uğradım” dedin.

Yok, öyle yağma Putin, yok öyle yağma!

Hesap vereceksin!

Bedel ödeyeceksin!

Yok, efendim, Rusya “sırtından bıçaklanmış”

Yemezler Putin, yemezler...

Türkiye’yi sana yedirtmezler...

Türkmen Dağı’na çökmeni seyretmezler!

İran ve Esed’le yaptığınız planlara, boyun eğmezler!

Ölürler de sınırlarımızı sana çiğnetmezler!

Burası Türkiye; Putin bunu böyle bilesin!

Bilesin ki, bir an önce kendine çekidüzen veresin!

Terörle mücadeleymiş!

Peh...

IŞİD ne gezer Türkmen Dağı’nda?

Türkmenlerden ne istediniz?

Ne işiniz var Suriye’de?

Ne işiniz var Türkmen Dağı’nda?

İran’la birlikte ne tür anlaşmalar yaptınız arka planda?

Katil Esed’le hangi çıkarınız için kol kolasınız?

Derdiniz terörle mücadele ise, neden PKK’ya karşı da tavır koymadınız?

Neden Kandil’i de bombalamadınız?

Siz, “terörle mücadele çerçevesinin dışına çoktan çıktınız Putin!”

Çoktan haddi aştınız!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inat, Fetullahçı oldular...

PKK’cı oldular...

DHKP-C’li oldular...

Fransız oldular...

LGBT savunucusu oldular.

PKK bayrağı taşıdılar.

Teröristsever oldular.

Beşar Esed’le kanka oldular...

Bir Rus olmamışlardı...

Rus savaş uçakları imdatlarına yetişti.

Şimdi de Rus oldular...

Türkiye’de profiline Fransız bayrağı koyan bu Avrupa yalakası b.kçullar, bu barkodlu beslemeler, yakında Rus bayrağı da taşırlar, Putin T-şörtleri de giyerler.

Entellik adına dışkı bile yer bu kimseler.

Erdoğan’a muhalifler ya...

Ruslarla bile işbirliği yaparlar.

Bir adam olamadılar ama bir Müslüman olamadılar...

Gözünüzün içine baka baka Suriyeli mültecilere “kuduz köpek” diyenlere “ayar” verecek kadar olsun insan olamadılar! Mültecilerin botlarını batıran Yunanistan’a karşı tavır koyacak kadar olsun, asgari bir vicdan sahibi olamadılar!

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Gelelim kabineye...

Dışişleri Bakanlığı tecrübesi olan Başbakan Davutoğlu AK Parti için bir şans aslında!

Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken onu “başarısız” bulan kendini bilmezler, çatlasa da, patlasa da şükürler olsun ki yıkamadılar ve Başbakan hâlâ!

Kabinede gözüme çarpan en önemli husus, “zaman” oldu.

Tecrübesiz isimlerle bir “uyum süreci”ne zaman ayrılmaması oldu.

Bu yüzden AK Parti, çoğunlukla tecrübeli isimlerden bir kadro kurdu. Bıçak sırtı bir süreçte, bakanlık kadrolarında “tecrübe” konuştu.

Süratle işe koyulacak bir kabine kuruldu.

Durmak yok, yola devam anlaşılan!