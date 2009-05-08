T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mehmetçikten yardım istediler

Iğdır'da okul yönetimi, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle askerden yardım istedi. Mehmetçik bu isteği geri çevirmedi.

08 Mayıs 2009 03:00

Iğdır Lisesinde eskiyen 550 sırayı onarmak isteyen okul yönetimi, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle 5. Hudut Alay Komutanlığından yardım istedi. Okulun sıraları askerler tarafından onarıldıktan sonra yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Okul Müdürü Ali Ekber Acar, yaptığı açıklamada, eskiyen ve zarar gören okul sıralarını yenilemek istediklerini ve mobilyacılardan fiyat aldıklarını bildiren Acar, "her sıra için 8 TL para istediler. Bu parayı karşılayacak maddi gücümüz olmadığı için biz de Mehmetçikten yardım istedik" dedi.

Okul yönetimince malzeme sağlanmasının ardından sıraların 5. Hudut Alay Komutanlığındaki askerler tarafından onarıldığını belirten Acar, şunları söyledi:

"Sıralar askerlerimiz tarafından onarıldı, bizler sadece malzemeyi karşıladık. Böylece bu çalışmalar çok büyük meblağlara mal olmadı. Bu sayede hem öğrencilerimiz yeni sıralara kavuştu hem de devletimizin kasasından çok para çıkmadı. Yardımlarından dolayı 5. Hudut Alay Komutanlığına teşekkür ederiz."

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Selahattin Şimşek ise Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduğunu ve eğitime büyük katkılar sağladığını söyledi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24