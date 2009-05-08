Mehmetçikten yardım istediler

Iğdır Lisesinde eskiyen 550 sırayı onarmak isteyen okul yönetimi, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle 5. Hudut Alay Komutanlığından yardım istedi. Okulun sıraları askerler tarafından onarıldıktan sonra yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Okul Müdürü Ali Ekber Acar, yaptığı açıklamada, eskiyen ve zarar gören okul sıralarını yenilemek istediklerini ve mobilyacılardan fiyat aldıklarını bildiren Acar, "her sıra için 8 TL para istediler. Bu parayı karşılayacak maddi gücümüz olmadığı için biz de Mehmetçikten yardım istedik" dedi.



Okul yönetimince malzeme sağlanmasının ardından sıraların 5. Hudut Alay Komutanlığındaki askerler tarafından onarıldığını belirten Acar, şunları söyledi:



"Sıralar askerlerimiz tarafından onarıldı, bizler sadece malzemeyi karşıladık. Böylece bu çalışmalar çok büyük meblağlara mal olmadı. Bu sayede hem öğrencilerimiz yeni sıralara kavuştu hem de devletimizin kasasından çok para çıkmadı. Yardımlarından dolayı 5. Hudut Alay Komutanlığına teşekkür ederiz."



Iğdır Milli Eğitim Müdürü Selahattin Şimşek ise Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduğunu ve eğitime büyük katkılar sağladığını söyledi.

