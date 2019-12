-Mehmetçik'e ilgi sınırları aştı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na, Türkiye'nin yanı sıra aralarında ABD, Fransa, Irak ve Kuveyt'in de bulunduğu bir çok ülkeden bağış yapılırken vakfın kayıtlı bağışçı sayısı da 400 bine ulaştı. Kurulduğu yıl olan 1982'den bu yana 37 bin 747 kişiye toplam 279 milyon 244 bin liralık yardımda bulunan Vakıf, bugün itibariyle 10 bin 244 kişiye her ay toplam 4,2 milyon lira yardım yapıyor. Envanterinde 470'i daire, 120'si iş yeri, 140'ı arsa ve tarla olmak üzere 736 taşınmaz bulunan Vakıf, şehit olan veya herhangi bir şekilde vefat eden askerin ailesine 52 bin liralık yardımda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu, Mehmetçik Vakfına yapılan bağışlarla ilgili olarak AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Vakfın sadece erlere hizmet ettiğine dikkati çeken Güloğlu, subay, astsubay, uzman erbaş gibi profesyonel kadrolarla bir ilgilerinin olmadığını hatırlattı. En büyük gelirlerini bağışçılardan elde ettiklerini anlatan Güloğlu, yaklaşık 400 bin kayıtlı bağışçılarının bulunduğunu, bunların bir kısmının her ay, bir kısmının yılda bir kaç kez az veya çok bağış yaptığını söyledi. Güloğlu, bir soru üzerine tek seferde nakit olarak yapılan en büyük bağış tutarının 2009 yılında 10,7 milyon liralık bağış olduğunu belirtti. Bağışçılar arasında zenginin de fakirin de yabancının da gayrimüslimin de bulunduğuna işaret eden Salih Güloğlu, şöyle konuştu: ''Evine yemek götüremeyip de vakfa bağışta bulunan insanları tanıdım. Ağrı'nın bir köyünden de ABD'den de bağışta bulunanlar var. Fransa, Almanya, Hollanda, Irak, İngiltere, Kuveyt'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden bağış yapılıyor. İşin ilginç tarafı aralarında Türk olmayanlar da var. Muhtemelen ülkemize NATO görevi dolayısıyla gelmiş, bizim askerlerle temas etmişler bir şekilde gönül borcu olmuş. Yine ülkemizde gayrimüslimlerden de bağış yapanlar var. Geçtiğimiz aylarda Adapazarı'nda 75 yaşında bir kişi bağış yaptı. Oraya şilt vermek için gittiğimde öğrendim ki o kişi, bize bağışladığı parayı sokakta topladığı kağıtları satarak biriktirmiş. Yine İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir simitçi var. O da her sattığı simitten bir payı kumbarasına atıyor ve biriktiğinde bankadan bize yatırıyor. Bunlar çok anlamlı bağışlar.'' Güloğlu, vakfın kurulduğu 17 Mayıs 1982 yılından bu yana toplam 37 bin 747 kişiye toplam 279 milyon 244 bin lira yardımda bulunduklarını bildirdi.