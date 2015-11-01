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Mehmet Yılmaz: Okurlarımız Özgür Bugün'e sahip çıkıyor

Tüm yasal izinleri alınan gazete, 30 Ekim itibarı ile okuyucuyla buluştu

01 Kasım 2015 18:59

Bugün ve Millet'ten  ayrılan gazeteciler, ‘Özgür Bugün' adında yeni gazete çıkardı.Yayın koordinatörlüğünü Bugün'den istifa eden Mehmet Yılmaz üstlendi. Özgür Bugün'ün 3 günde 40 bin kişiye ulaştığını belirten Yılmaz, okurlardan daha çok destek istedi. 

Tüm yasal izinleri alınan gazete, 30 Ekim itibarı ile okuyucuyla buluştu. 8 sayfalık Özgür Bugün Gazetesi ilk gün ‘Kayyum kıyımı' manşetiyle okuyucuya ulaştı.

Kayyumun Bugün gazetesinin editoryal çizgisine müdahale etmesiyle istifa eden gazetenin yayın koordinatörü Mehmet Yılmaz, Özgür Bugün'ün gönüllü gazetecilerin desteğiyle hayata geçtiğini ifade etti.

Yeni gazetenin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Mehmet Yılmaz, okurlardan Özgür Bugün'e sahip çıkmalarını istedi.

Özgür Bugün'ün 3 saat gibi kısa bir sürede hazırlandığını dile getiren Yılmaz şunları söyledi:

“Gazetemiz 40 bin kişiye ulaştı. Bu gazete şu an gönüllü arkadaşlar sayesinde zor şartlar altında, sıkıntılı bir süreçle hazırlanıyor. Gazeteyi okurlarımıza ulaştırmak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Gazetemizin devamı için okurlarımızın bize abone olmasını istiyoruz. Herhangi bir sermaye desteğimiz yok. İleride gelirimiz artarsa hem sayfa sayısını artırmayı hem de içeriği zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bu gazeteyi ayakta tutacağız.”

 

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