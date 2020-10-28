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Magazin

Mehmet Üstündağ: Demet Özdemir kiradan kurtulmuş, Zekeriyaköy'de 4 milyon liraya villa satın almış

28 Ekim 2020 08:01

Hürriyet magazin yazarı Mehmet Üstündağ, oyuncu Demet Özmedir'in Acarkent'te oturduğu kiralık evinden çıktığını, dizilerden ve reklamlardan kazandıklarıyla Zekeriyaköy'de 4 milyon liraya villa satın aldığını yazdı.

Özdemir'in evini dekore etmek iin pek çok markanın sıraya girdiğini söyleyen Üstündağ, "Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş. Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli. Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur" diye yazdı.

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