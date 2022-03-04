Mehmet Tezkan: İşler kötüye gittikçe iktidar postmodern siyasetin yöntemlerine başvuruyor

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz” ifadesini eleştirdi; “Gerçeği eğiyor, büyüyor, tersine çeviriyor, pazarlıyor. Kısaca algı operasyonu yapıyor” dedi.

“İşler kötüye gittikçe iktidar postmodern siyasetin yöntemlerine başvuruyor. Gerçeği saptırarak popülizmin ipine asılıyor. Bakan’ın yaptığı da bu” diyen Tezkan devamında şunları kaydetti:

“Bakan Nebati’nin tweeti yeni düzen siyaset anlayışına cuk oturdu. Bundan sonra iktidar kanalından yükselecek seslere bu gözle de bakın. Çünkü bu tür açıklamaları artık çok sık duyacağız. Yakın gelecekte ekonomik krizi de Rusya- Ukrayna savaşına bağlarlarsa şaşırmayın.”

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