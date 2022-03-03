20 yılın zirvesi: Enflasyon yıllık yüzde 54,4'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon aylık 4,81 artarken, yıllık bazda ise 54,44'e yükseldi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise şubatta aylık yüzde 7,22 artarken, yıllık olarak yüzde 105'e çıktı. Böylece tüketici enflasyonu 20, üretici enflasyonu yıllık bazda 28 yılın zirvesini gördü.

Enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta enflasyonun yıllık yüzde 123,8 oranında arttığını duyurmuştu.

TIKLAYIN: ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 123,8 arttı

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 64,4

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık olarak kaydedildi.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleşti.

Aylık en çok artış gıdada görüldü

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık olarak gerçekleşti.