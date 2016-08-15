Mehmet Şimşek'ten İsveç Dışişleri Bakanı'na tepki: Böyle aptalca bir şey yok

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da Türkiye ile ilgili eleştirel bazı paylaşımlarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'e sert tepki gösterdi.

Wallström, "Türkiye'nin 15 yaşın altındaki çocukların cinsel ilişkiye girmesine izin vermesine dair kararı iptal edilmeli. Çocukların şiddet ve cinsel istismara karşı daha az değil, daha fazla korunmaları lazım" diye tweet attı.

Wallström'ün attığı tweet; Viyana Uluslararası Havalimanı'nın yolcu salonunda, Kronen Zeitung gazetesine ait elektronik panoda Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocukların istismarına izin verildiğinin iddia edilmesi nedeniyle yaşanan bilgi kirliliğinin ardından geldi.

Şimşek ise İsveç Dışişleri Bakanı'na Twitter'dan şöyle yanıt verdi:

"Açıkça yanlış bilgilendirilmişsiniz. Türkiye'de böyle aptalca bir şey yok. Lütfen gerçekleri öğrenin."

Dışişleri'nden kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı, Viyana havalimanındaki elektronik panoda yer alan habere yazılı açıklama ile tepki göstermişti. Açıklamada şöyle denilmişti:

“Viyana Uluslararası Havaalanı’nın yolcu salonunda ‘Kronen Zeitung’ gazetesine ait elektronik panoda 13 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocukların istismarına izin verildiğini iddia eden, gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmeyen, çarpıtılmış bir haber başlığına yer verildiği görülmüştür. Bundan bir süre önce aynı panoda ‘Türkiye tatili sadece Erdoğan’ı destekler’ şeklinde yine maksatlı diğer bir başlık kullanılmıştı. Avrupa’nın merkezinde yer alan ve çeşitli milletlerden yolcuların yoğun şekilde kullandıkları bir uluslararası havaalanının, dost bir ülkeyi ve milleti karalamak amacıyla saygınlığı bulunmayan bir gazete tarafından yayınlanan bu tür sorumsuz, çarpık ve yanlış mesajların yayılmasına alet edilmesinden esef duyuyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu konuda aynı gün Bakanlığımızca Ankara’daki AvusturyaBüyükelçiliği nezdinde ve Viyana’da Büyükelçiliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmuş, tepkimiz dile getirilmiştir. Türkiye evrensel insan haklarının korunup geliştirilmesini her daim kendine hedef edinmiş, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak çocuk hakları alanındaki uluslararası sözleşmelere ve ek protokollerine lafzı ve ruhuyla bağlı bir devlettir. Ülkemiz bu alandaki sorumluluklarının ve ödevlerinin bilincindedir."

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Avrupa’da giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselen merkezi konumundaki bir ülkenin, siyaset dünyası, medyası ve toplumuyla bu hastalıkları iyileştirmeye odaklanması gerekmektedir. Bunun yerine burada bir kısım sorumsuz medyanın, başka ülkelerdeki yargı kararlarını dahi bir topluma karşı nefret ve düşmanlık söylemlerini beslemek amacıyla çarpıtarak yansıtabilmesini bu hastalıkların tezahürü olarak görüyoruz. Ne yazık ki son dönemde bazı Avusturyalı siyasetçilerin ve yetkililerin Türkiye ve Türkiye’nin AB üyeliği karşıtı beyanları bu tür karalayıcı haberleri teşvik edici niteliktedir. Bu eğilim 300 binden fazla Türkiye kökenli insanın yaşadığı Avusturya’da sosyal uyumu ve huzuru da zedelemektedir” ifadesi kullanılmıştı.