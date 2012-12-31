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Ekonomi

Mehmet Şimşek 'zengin vergisi'nin ayrıntılarını açıkladı

Maliye Bakanı zenginden daha çok vergi alınmasını öngören yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili önemli ipuçları verdi

31 Aralık 2012 12:32

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süredir tartışılan 'zengin vergisi'nin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, "Gelirde üst sınırı aşan, yüzde 35 oranında vergi ödeyecek. Lüks konutun vergisi daha çok olacak. Ev ve arsalarda vergi istisnası kalkacak..."
 
İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği zenginden daha çok vergi alınmasını öngören yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Buna göre, kira, faiz, temettü gibi gelirlerin hepsi birlikte değerlendirilecek ve doğrudan vergi oranını etkileyecek.


Çok kazanandan çok vergi


Vergi oranları, yıllık toplam gelire göre belirlenecek. Ev, arsa gibi taşınmazlar için 5 yıl istisnası kalkacak.

İmarsız bir arsaya imar gelene kadar geçen süredeki kazancı artık vergiden muaf olamayacak.

100 yıl elde tutulan bir gayrimenkulden bile vergi alınacak. Lüks konutun vergisi de yüksek olacak.


18 sektör kaçak vergi takibinde


Bakan Şimşek, kayıp kaçağın yüksek olduğu 18 temel sektörün de incelemeye alındığını söyledi.

İlk olaraksa minibüsçüler, taksiciler ve döviz büroları mercek altına alınacak.

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