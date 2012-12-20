'Zenginden daha fazla vergi alacağız'

Elektrik ihalelerinde yaşanan gecikmeyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Şimşek, "Özelleştirme ciddi iş, ciddi olmayan bu işe kalkışmamalı" dedi. Köprü ve otoyolların ucuza satılmadığını belirten Şimşek, zenginden daha fazla vergi alacaklarını söyledi.

CNBC-e konuşan Maliye Bakanı Şimşek, emekli maaşlarıyla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şunları dedi: "Emekli maaşları yüksektir demedim, çarpıtıldı. Emeklilerin büyük kısmı SSK emeklisi. Bunlar çalışırken asgari ücret üzerinden prim ödeyenler. SSK'nın en düşük maaşı 886 lira. Ben prime baz oluşturan maaşa oranla yapılan ödemenin yüksek olduğunu söyledim. Asgari ücret 740 lira, emekli olunca 880 lira alıyor. Memurlar çalışırken bir sürü yan ödeme alıyor. Bunlar vergilendirilmiyor. Emekli olunca maaşı düşmüş gibi oluyor. Bir memur 100 lira alıyorsa, 70 lirası vergi dışı. 30 lirası üzerinden prim ve vergi ödeniyor. Ergenekoncu medya tarafından bu işler çarpıtılıyor. Emekli maaşlarımız yüksek değil, imkanlarımız çerçevesinde daha da yükseltiyoruz"

Köprü-otoyol özelleştirmesi konusuna da değinen Şimşek şöyle devam etti: "Otoyollar paralı olur mu tartışması var. Dünyanın birçok yerinde böyle. Niye özelleştirelim, madem geliri var. Özel sektör hem hizmet kalitesi, hem verimlilik açısından devletten çok daha iyi. Özelleştirmeden maksat sadece gelir değil. Buradan elde edilen 5.7 milyar dolarlık geliri bölünmüş yollara harcayacağız. Yeni yollar yapma imkanımız olacak. Bunlar keyfi fiyat artışı yapabilecek mi? Şartnamede açık. En fazla Türkiye'deki enflasyon kadar artacak. Dini bayramlarda ücretsiz olacak. Faiz ve vergi öncesi kârın 27 katına satmışız. Ucuza satıldı eleştisi yanlış."

'10 milyar dolar imza aşamasında'



"Özelleştirmede 2013 yılına temkinli bir rakam koyduk" diyen Şimşek " Şu anda sözleşme aşamasında olan 10 milyar dolarlık tamamlanmış işlem var. 2013'ün ilk aylarında gündeme gelecek birçok özelleştirme var" diye konuştu.

'Telekom'da payı yüzde 25'e düşürebiliriz'

Şimşek, Türk Telekom'daki kamu payını başlangıçta yüzde 25'e kadar indirebileceklerini belirterek, yönetim hakkının kalkması durumunda payı sıfıra kadar düşürebileceklerini söyledi.

"Elektrik dağıtım bölgelerindeki devirlerde yaşanan gecikmeye ilişkin olarak 'Özelleştirme ciddi iş, ciddi olmayan bu işe kalkışmamalı' şeklinde konuşan Şimşek, "İşletme hakkının devri elektrikte 2036 yılına kadar. 2010 yılında devretseniz nerede üç yıllık fark söz konusu" dedi.



Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Maliye olarak gereken desteği verdik ancak ekonomide kamu payı düşük. Gelecek sene için yüzde 4'lük büyüme makul bir varsayım. Merkez Bankası yüzde 5.3'ün enflasyonda olası olduğunu düşünüyor. O civarlarda bir rakam olası görülüyor. "

"2013'te vergi artışları olacak mı" sorusunu yanıtlayan Şimşek şöyle konuştu: "2013 yılında ne gelir, ne kurum, ne de KDV oranlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. Genel vergi oranlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. Bazı maktu vergiler var, mesela harçlar... Sigara paketi başına belli bir maktu vergi var. En az enflasyon kadar maktu vergileri artırmayı prensip olarak öngörüyoruz. Bunun üzerinde Bakanlar Kurulu'nun yetkisi var. Maktu vergiler yeniden değerlemeye paralel olarak artırılacak." Şimşek, tütün ürünlerinin vergilendirilmesinin Avrupa'ya paralel hale geleceğini kaydetti.

Şimşek, özel iletişim vergisini kademe kademe azaltmak istediklerini ancak şu anda bir çalışma olmadığını ifade etti.

'Zenginden daha çok vergi alacağız'

"Zenginden daha fazla vergi alacağız" diyen Şimşek, "Yüksek gelir elde edenden daha çok, az gelir elde edenden daha az vergi alacağız. Yeni gelir vergisi reformunda rent geliri vergilendirilecek" şeklinde konuştu.

2B'de uzatmanın söz konusu olmadığını belirten Şimşek, kadastrosu tamamlanmış olanlarda başvurunun yüzde 86 olduğunu kaydetti.

Bedelli askerlikte 2 milyar liralık bir gelir elde edildiğini belirten Şimşek, bunun şehit ve gaziler için harcanacağını ifade etti.



"Kamboçya'da, Afrika'da dahi bizdeki gibi 48-49 yaşında emeklilik yok. Almanya'dan zengin değiliz orada emeklilik yaşı 67" diyen Şimşek, emeklilik yaşının 2048'de 65 olacağını hatırlattı.

10 yılda 357 bin öğretmen atadıklarını, bazı branşlarda ihtiyaç kalmadığını kaydeden Şimşek, Şubat'ta bir atamanın gündemde olmadığını söyledi. Şimşek, "Öğretmen ihtiyacımız 120 bin. Aradığımız branşlarda yeterince mezun yok. Belli bir kaliteyi tutturmamız lazım. 120 bin açığı kapatacak bir yılda istesek dahi belli kalitede, aradığımız branşlarda öğretmen yok" diye konuştu.

Enerji ithalatının bu yıl 60 milyar doları aşacağını beilrten Şimşek, benzindeki verginin düşürülmesi durumunda bunun daha da artacağının altını çizdi.