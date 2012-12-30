2013'te vergi ve harçlar ile cezalar yüzde 7,80 artacak

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harçlar ile cezalar, yüzde 7,80 oranında artacak.

AA muhabirinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 7,80 üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 480 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 517 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 768 liradan 828 liraya yükselecek.

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 37,19 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 13,09 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 117,60 liradan 126,77 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 312,72 lira olacak.



Trafik cezaları



Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 154 liradan 166 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 650 lira yerine 701 lira, ikinci yakalamada ise 814 lira yerine 877 lira ceza ödeyecek.

Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 166 lira, yüzde 30'dan fazla aşan sürücüler de 344 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.



Emlak vergisi değerleri de yükseliyor



Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 194 liraya çıkacak.

Bakanlar Kurulu'nun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2013 yılı başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:



2013-YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİİ . .

VERGİ, HARÇ VE CEZALAR 2012 2013

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VERGİ CEZALARI (Y. Değerleme Kadar)



En az ceza haddi:

-Damga vergisi 8,80 9,48

-Diğer vergilerde 18,0 19,40



Özel usulsüzlük cezaları

-Fatura, gider pusulası,

verilmemesi ve alınmaması 180 194



1. derece usulsüzlük cezası

-Sermaye şirketleri için 105 113

-Birinci sınıf tüccarlar ve

serbest meslek erbabı için 66 71

-ikinci sınıf tüccarlar için 33 36

-Perakende satış fişi, ödeme

kaydedici cihazla verilen fiş,

giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk

irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu

listesi...vs bulundurulmaması 180 194

-Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf

tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük

cezası 1.170 1.261



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)



Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)

-1300 cm3 ve aşağısı 480 517

-1301-1600 cm3 arası 768 828

-1601-1800 cm3 arası 1.352 1.457

-1801-2000 cm3 arası 2.129 2.295

-2001-2500 cm3 arası 3.194 3.443

-2501-3000 cm3 arası 4.452 4.799

-3001-3500 cm3 arası 6.780 7.309

-3501-4000 cm3 arası 10.658 11.489

-4001 cm3 ve üstü 17.443 18.804



Motosikletler (1-3 yaş)

-100-250 cm3 arası 92 99

-251-650 cm3 arası 189 204

-651-1200 cm3 arası 480 517

-1201 ve üstü 1.159 1.249



Minibüs (1-6 yaş) 576 621

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş)

-Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.449 1.562

-Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.320 2.501



Kamyonet, kamyon (1-6 yaş)

-1.500 kg'a kadar 518 558

-5.001-10.000 kg arası 1.739 1.875

-10.001-20.000 kg arası 2.088 2.251

-20.001 kg ve üstü 2.612 2.816



HARÇLAR (Y. Değerleme kadar)



Pasaport harçları

-6 aya kadar olanlar 80,50 86,77

-1 yıl için olanlar 117,60 126,77

-2 yıl için olanlar 191,90 206,86

-3 yıl için olanlar 272,40 293,64

-3 yıldan fazla süreliler 383,85 413,79



Yargı harçları

-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 9,85 10,61

-Asliye ve idare mahkemesine başvuru 21,15 22,79



Yabancılara çalışma izin belgesi

-1 yıl süreli çalışma 137,65 148,38

-3 yıla kadar çalışma 414,20 446,50



Sürücü belgesi harçları

-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 96,35 103,86

-B sınıfı sürücü belgesi 290,10 312,72

-Uluslararası sürücü belgesi 193,40 208,48

-Diğer sürücü belgeleri 483,80 521,53



Avcılık belgesi

-Avcılık derneklerine dahil olan 117,85 127,04

-Dahil olmayanlar 128,80 138,84



Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 537,85 579,80

Silah bulundurma 860,50 927,61



DAMGA VERGİSİ



-Makbuz senedi 12,15 13,09

-Rehin senedi 7,20 7,76

-Yıllık gelir vergisi beyannameleri 34,50 37,19

-Kurumlar vergisi beyannameleri 46,10 49,69

-KDV beyannameleri 22,85 24,63



VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)



-Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten

her birine isabat eden miras

hisselerinde istisna 130,589 140,774

-İvazsız suretle meydana gelen

intikallerde 3.010 3.245

-Para ve mal üzerine düzenlenen

yarışma ve çekilişler ile şans oyunları

hasılatından 3.010 3.245



TRAFİK CEZALARI



-Kırmızı ışıkta geçme 154 166

-Alkollü araç kullananlar

İlk yakalamada 650 701

İkinci yakalamada 814 877

-Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar

aşan sürücüler 154 166

-Yüzde 30'dan fazla aşanlar 319 344



Yeniden değerleme oranları



Bu arada 2005 yılından bu yana yeniden değerleme oranları da şöyle oldu:



Yıllar Yeniden Değerleme Oranı

. (Yüzde)

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2005 9,8

2006 7,8

2007 7,2

2008 12,0

2009 2,2

2010 7,7

2011 7,7

2012 10,3

2013 7,8