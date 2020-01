Mehmet Şimşek: Komşularımızın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin çevresindeki her ülkenin güçlü olmasını istediklerini belirterek, \"Biz komşularımızın toprak bütünlüğünü, Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi savunuyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te düzenlenen Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu\'na katıldı. Foruma Şimşek\'in yanı sıra, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanı Kasım Fahdavi, Irak Cumhuriyeti Kurtarılmış Bölgeler ve Yapılandırma Başkanı Mustafa Al Hiti, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türk ve Iraklı işadamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Şimşek, Irak\'ın terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenmesinin ardından geleceğinin iyi olduğunu söyledi. Irak\'ın eski günlerine dönmesi için Türkiye\'nin işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, \"Dost ve kardeş ülkemiz Irak\'ı, barbar terör örgütü DEAŞ\'ın defedilmesiyle beraber inanıyorum ki güzel günler bekliyor. Irak, dünyada potansiyeli en yüksel olan ülkedir. Hem genç nüfusa sahip hem de yer altı zenginlikleri çok güçlü olan bir ülke. Iraklı kardeşlerimizle beraber İnşallah Irak\'ı yeniden inşa edeceğiz. Irak\'ın o muhteşem medeniyet dönemine geri gelmesi için işbirliği yapacağız. Bugün bizimle beraber olan sanayici ve işadamı kardeşlerimiz, 3 gün süresince beraber çalışıp ortaklık ve dostluk kuracaklar. Geleceği yeniden beraber inşa edecekler. Bu bölgenin, coğrafyanın ve Ortadoğu\'nun her zamankinden daha çok kardeşliğe birliğe, istikrar ve huzura ihtiyacı var. Refah için sihirli formül aramaya gerek yok. Bölge üzerinde oynanan oyuna gelmezsek, bu genç nüfusuyla yer altı ve üstü zenginlikleriyle tarihin derinliklerinde var olan zenginliğiyle bu bölge çok hızlı ayağa kalkar. Buna inanıyoruz. Iraklı kardeşlerimizin geleceğine inanıyoruz. Iraklı kardeşlerimizi terör belasından topraklarını kurtardıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu önemli bir sorundu, bizim için de aynı sorundu\" dedi.

\'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Türkiye\'nin ihracat yaptığı önemli ülkelerden birisinin Irak olduğunu aktaran Şimşek, Avrupa\'da sınırların kaldırıldığını Ortadoğu coğrafyasında ise, çatışma ortamının hazırlanmasının ibretlik bir durum olduğunu kaydetti. Türkiye\'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü önemsediğine dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti:

\"Biz kardeşlik hukukuyla herkesi kucaklayacağız. Türkiye olarak bizlerin kimsenin iç işlerine karışmak gibi niyetimiz yok, kimsenin toprağında zerre kadar gözümüz yok. Biz bölgemizdeki her ülkenin güçlü olmasını istiyoruz. Biz komşularımızın toprak bütünlüğünü Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi savunuyoruz. Bu bölgedeki çatışma kaynaklarımızı boşa harcamamıza neden oluyor. O yüzden Türkiye olarak barış kardeşlik ve huzur içi sizlerle çalışmaya devam edeceğiz. Paraları gidip batıya park etmek doğru değildir. Gelişen ülke olan Türkiye\'de yatırım yaparsanız daha karlı çıkarsınız. Kardeşlik hukukundan bahsetmiyorum, rasyonel bir ekonomik değerden bahsediyorum. Zaten dünya şimdi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyor. Çok düşük getirilerle paraları götürüp parayı batıya park etmek uzun vadede çok karlı değildir. O yüzden yatırımların nerede olması çok açık. Bu bölge çok zengin bir ülkedir. Sadece bizi rahat bıraksalar, bu coğrafya şahlanacak. O yüzden akıllı olmamız lazım.\"

\'PKK İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ LAZIM\'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, komşu ülkelerde terör konusunun olmasının hem ülkeler, hem de bölge açısından hayırlı olmadığını ifade etti. Irak\'tan PKK ile mücadele işbirliği isteyen Şimşek, \"Komşu topraklarımızda terör belası olması, ne olduğu bölgeye ne de çevresine hayırlı bir konu değildir. Mesela PKK terör örgütü, bizim kadar Irak\'ın da sorunudur. O yüzden bu konuda da işbirliği yapmamız lazım. PKK terör örgütünün derdi, Kürt kardeşlerimizin hakkı hukuku değildir. Türkiye\'de ayrımcılık yok, eşit fırsatlar sunulan bir ülkedir. Geçmişte bazı hatalar olmuş olabilir. Ama Recep Tayyip Erdoğan ile bunlara son verildi. Ayrımız gayrımız yok hep birlikte Türkiye\'yiz dedik. Yatırımlar yapıldı, reformlar sağlandı. Temel hak ve özgürlükler konusunda gelişmeler yapıldı. Ama PKK silah bırakmak yerine bölgede zulmetti, şiddeti artırdı. O yüzden terörün kaynağının dışarıdan olduğunu bilelim. O yüzden terörün olduğu bölgeye komşuları da destek vermelidir. Ben inanıyorum ki, Iraklı kardeşlerimiz de destek vermeye devam edecektir\" diye konuştu.

\'DUVARLARI KALDIRMAK İÇİN GELDİK\'

Kasım Fehdavi ise, Irak\'ın terör örgütü DEAŞ nedeniyle büyük yıkım yaşadığını söyledi. Çalışma hayatında duvarları yıkmak için kalabalık bir heyetle geldiklerini anlatan Fehdavi, şöyle konuştu:

\"Bizim için burada önemli olan kapıları açmaktır. İş adamlarından oluşan büyük bir heyetle buraya geldik. Ekonomik olarak, çalışma hayatı olarak duvarları kaldıralım diye geldik. En zor olan ilk iştir. Bir duvarı kırmak, açmak çok önemlidir sonrası gelir. Önümüzde geniş ufuklar ve fırsatlar var. Özellikle DEAŞ\'ı kovduğumuz illerimiz büyük yıkıma maruz kaldı. DEAŞ\'a, Müslümanları yok etmek gibi bir görev verilmişti. Öncelikle Sünnilere kastettiler. Maalesef bundan büyük esef duyduk. Bunu yerelde olan insanlarla, çevre ülkelerden gelen insanlarla birlikte yaptılar. Irak, çocuklarının evlatlarının kanıyla topraklarını temizledi. Biz bütün dünyadan bunların kovulması için iş birliği istiyoruz. Bu bir kanserdir. Bu kanser her yere yayılıyor ve herkese zarar veriyor. Biz DEAŞ\'la savaştık, hem ekonomik hem insani olarak dünyanın yerine bir bedel ödedik. Bu kara dalga aslında her şeyi yok etti, bütün medeniyeti, insanlığa faydalı olan her şeyi yok etti. Irak\'a kim gelmek istiyorsa hoş gelir, bize aziz dost olarak gelir. Biz iş birliği için hazırız. Bu toplantıyı, yapacağımız bütün işlerin esas toprağını, harcını burada atacağız. Iraklı iş adamları Türk meslektaşlarını bekliyorlar. Bunun için geldiler. Hükümet olarak biz de bu anlaşmaları destekleyeceğiz. Hedefimiz büyüktür. Sanayi, tarım, imar, elektrik her şeye ihtiyacımız var. Biz Antep\'te ne varsa onu istiyoruz. Her çaba harcayana başarılar diliyorum.\"

Forum, konuşmaların ardından iş adamlarının yaptığı ikili görüşmelerle devam etti.



