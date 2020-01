Mehmet Şimşek: İmkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomik anlamda Türkiye\'nin olanakları bulunduğu halde bunların değerlendirilmediğini söyledi. Şimşek, \"Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Üniversitesi\'nin (GAÜN) Mavera Konferans Salonu\'nda düzenlenen akademik yıl açılışında \'Küresel görünüm ve Türkiye ekonomisi: geleceğe bakış\' konulu ders verdi. Şimşek, ekonominin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini söyledi. Şimşek, teknolojinin de gelişmesiyle dünyada korumacılığın, milliyetçiliğin gelişmesine neden olduğunu, böylelikle de küresel ekonomiyi tehdit eden yeni trendlerin gündeme geldiğini kaydetti. Dünyada büyük bir borçlanma sürecinin yaşandığını aktaran Şimşek, şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin çevresinde ciddi bir barış açığı bulunuyor. Bundan Türkiye de ister istemez etkilenmekte. Burada sevindirici haber, terör örgütü DEAŞ\'ın bölgemizde çökertiliyor olması, hem ülkemiz hem de dünyamız açısında sevindirici gelişme. Çünkü Irak\'ta ve Suriye\'de benzer bir trendle topraklardan DEAŞ önemli ölçüde temizleniyor.\"

Şimşek, gerekli önlemler alınarak yapılan ticaretin refah artışında önemli bir katkı sağladığını vurgularken şöyle konuştu:

\"Yatırımların milli gelire oranı konusunda son dönemlerde düşüş söz konusu. Dünyadaki bu orana baktığımızda son 26-27 yıldır istikrarlı devam ediyor. Ama gelişmiş ülkelerde düşüş söz konusu. Bu da verimlilikte azalmaya neden oluyor. Borçluluktan bahsediyoruz. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmiş ülkelerde borçluluk hızla artıyor. Geldiğimiz seviye ister istemez tedirgin ediyor. Çünkü borç, uzun vadede gelişmeyi yavaşlatır. Bu hane halkı için de böyle, şirketler için de. Dünya nüfusu yaşlanıyor. 2050 yılına kadar dünyada yaşı nüfusu iki katına çıkacak. Eğer robotlar devreye girmezse küresel ekonomiye ciddi bir tehdit. Yaşlı nüfus sosyal güvenlik açısından büyük bir yük. Teknoloji gelişiyor, insanlar daha fazla yaşıyor ama sosyal güvenlik üzerinde büyük bir yük getiriyor. O yüzden bu alanda çalışmalar yapılmalı.”

Türkiye\'nin ekonomik yapısı ve sorunları ile ilgili de bilgiler veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye\'nin iyi yönde gelişim gösterdiğini dile getirdi. Türkiye’nin ekonomik anlamda kendisine benzer ülkelerden daha hızlı geliştiğini aktaran şimşek şöyle devam etti:

\"Bu dönemde Türkiye sadece kendi içerisinde iyi bir performans göstermiş. Böyle gidersek AB ile başa baş hale gelmiş olacağız. Üretim, hacim olarak büyümüş, satın alma gücü 2.7 kat büyümüş. Peki önümüzde dönemde ne öngörüyoruz? Geçen sene küresel kriz nedeniyle yüzde 3 büyümüş dünya. Biz de darbe gibi büyük badirelere rağmen dünya kadar büyümüş. Bu sene ise hızla toparlanıp geçen senenin üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve 5 civarı beklentimiz var. Bazı kesimler \'Efendim büyüme bize yansımıyor\' diyorlar ama sene başından bu yana 800 binden fazla kardeşimize iş bulmuşuz. Bunu konut, beyaz eşya, otomobil satışında, yurtdışına çıkan turist sayımızda görebilirsiniz. Hangi parametreyi alırsanız alın bu büyümeyi görürsünüz. Ama insanlar daha fazlasını arzuladığı için bunu fark etmiyor. İnşallah daha iyileri de olacak. Bu kadar yüksek istihdam artışı ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Daha fazla hane geliri, daha fazla üretim, daha faazla tüketim anlamına gelir yani büyümeyi geliştirir. Peki bu kadar istihdam sağlanırken neden bu kadar işsiz var. Çünkü eğitim seviyemiz hızla artıyor, nüfusumuz genç. Önceden çok sayıda insan köyde çalışıyor gibi görünüyordu. Fiilen gizli içsiz olanlar şimdi piyasaya giriyor. Eğitimle beraber kadınlar arasındaki işgücüne katılım artıyor.\"

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN PAZAR İNCELEMESİ

Şimşek, enflasyon rakamlarının artmasında yaş meyve sebzede yaşanan israfın payının büyük olduğunu aktardı. Ürünlerin, üreticiden, pazara kadar gelirkenki sürede yüzde 30 oranında kayıp yaşandığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

\"Şu an bir meyve tarladan sofraya gelene kadar çok ciddi fiyat farkı oluyor. Çünkü ürünün belli kısmı yola heba oluyor. Soğutuculu değil, normal kamyonetlerde taşıma yapılıyor. Şu an pazar yerlerini incelemeye aldık. Arkadaşlarımızı Paris\'e gönderdik, halini bize anlatacaklar. Biz de belediyelerimizle çalışıp, özel sektörü de içine katıp çalışma yapacağız. Bu konuyu inceleyeceğiz. İnşallah önemli çalışmalar hayata geçireceğiz. Lojistiği geliştirip israfı azaltıcı çalışmalar hayata geçirmiş olacağız.\"

\"BİRİKİMLER YASTIK ALTINDA\"

Yapılan reformlarla ekonominin hızla toparlandığını aktaran Şimşek, halkın birikimlerini yastık altında tuttuğuna dikkat çekerek konuşmasına şöyle konuştu:

\"O yüzden şimdi diyoruz ki, yastık altında altın tutmayın. Gelin Merkez Bankası\'nda saklayalım. Bunun karşılığında da yüksek gelir verelim, çalınma riskini bertaraf etmiş olalım ve size de yılda 2.4\'ün biraz üzerinde gelir sağlayalım. Yani yatırım sistemi geliştirelim, Merkez Bankamızın rezervlerini artıralım. Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor.\"

Akademik yıl açılış törenin ardından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Mehmet Şimşek’e hediye verdi.



