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Mehmet Şevket Eygi: Ensar Vakfı'ndaki üzücü çirkin hadiseyi orantısız şekilde büyüttüler

"Dönmelerin, kriptoların, Kemalistlerin kontrolündeki millî bir eğitim kuruluşumuz aylardan beri çirkin tâciz vak’alarıyla sarsılıyor ama dışarıya sır sızdırılmıyor, yargı harekete geçmeli"

14 Nisan 2016 15:20

Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, Karaman'da Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz skandalına ilişkin, "Millî bir eğitim kuruluşumuz aylardan beri çirkin tâciz vak’alarıyla sarsılıyor. Ensar Vakfı'ndaki üzücü çirkin hadiseyi orantısız şekilde büyüttüler ve çamur atmadıkları değer bırakmadılar" dedi. Eygi, "O kadar azıttılar ki, dolaylı şekilde de olsa, İslam’a dil uzattılar" ifadesini kullandı.

Eygi’nin Vahdet’te “Ünlü eğitim kurumunda dönen dolaplar” başlığıyla bugün (14.04.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Masonların, Kriptoların kontrolüne geçmiş millî bir eğitim kuruluşumuz aylardan beri çirkin tâciz vak’alarıyla sarsılıyor ama dışarıya sır sızdırılmıyor. Bütün suçlar, kanunsuzluklar, çirkinlikler,  ahlaksızlıklar ört bas ediliyor.

Bu kurum dindarların elinde olsaydı böyle mi olurdu?.. Ne kadar Dönme, Kripto, medya teröristi varsa hepsi yaygarayı basmaz mıydı, ortalığı velveleye vermez miydi?

Ensar Vakfı konusunda neler yaptıklarını gördük. Üzücü çirkin hadiseyi orantısız şekilde büyüttüler ve çamur atmadıkları değer bırakmadılar.

O kadar azıttılar ki, dolaylı şekilde de olsa, İslam’a dil uzattılar.

Medya namuslu, şerefli, âdil ve vatansever ise ikili hareket edemez. İslam’a ve Müslümanlara alabildiğine ölçüsüz ve orantısız şekilde saldırırken; Dönmeleri, Kriptoları, masonları korumaz, onların ayıplarını gizlemez, hafif göstermez, onlara kol kanat germez.

Karma eğitim taraftarları millî eğitimin temellerini dinamitlemişlerdir.

Onlara soruyorum: Dünyanın  köklü,  güçlü, vasıflı, ünlü liseleri listesinde  birincisi sırada olan Eton Koleji’nde niçin kız talebe yoktur?

Eton Koleji’nde her ders gününün başında, okul şapelinde âyin yapılıyor, dua ediliyor. Bizdeki Batıcılar bundan niçin ibret almıyor?

Bir din vakfının kurumunda tâciz ve tecâvüz olunca tuh kaka, aynı suçlar Dönmelerin, Kriptoların, Kemalistlerin kontrolündeki bir kurumda olunca “Aman kimse duymasın, aramızda kalsın” siyaseti.

Millî Eğitim Bakanlığı’nı, Adalet Bakanlığı’nı, Yargıyı harekete geçmeye çağırıyorum.

İstanbul’umuzun ünlü, köklü, önemli bir kurumundaki seks skandalları, tacizler, rezaletler, baskılar müfettişler gönderilerek araştırılmalıdır. Bu konuda çok gecikilmiştir, artık an kayb edilmemelidir.

Kurum Masonların, Kriptoların,  Dönmelerin elinden kurtarılmalıdır.

Bu kurumun ismi nedir?.. Şu anda isim vermeyeceğim. Eşek arısı kovanı meselesi… Dijital kameralarla uçan sineği, geceleyin ıssız sokakta yürüyen kediyi bile gören devletimizin, hükümetimizin, kolluk ve yargı otoritelerimizin bunu bilmemeleri mümkün değildir.

Evet derhal harekete geçilmeli; kanunlar, nizamlar, ahlak neyi gerektiriyorsa gereken her şey yapılmalıdır.

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