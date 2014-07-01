Mehmet Öz'e ABD Senatosu'nda 'dolandırıcılık' sorgusu

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu Tüketiciyi Koruma Alt Komisyonu'nda düzenlenen bir oturumda hesap vermeye zorlanması yankı buldu.

Amerika'nın Sesi (VOA), oturum sırasında nelerin yaşandığını ayrıntılı biçimde aktarırken "Doktor Mehmet Öz'ü Senato'da ifadeye götüren ve Amerikalı yetkililerin 'dolandırıcılık' olarak nitelediği zayıflama ürünleri, Türkiye'de de internet üzerinden, yine Mehmet Öz'ün adı kullanılarak satılmaya devam ediyor" sözlerini de kullandı.

VOA'ya göre, "Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı" olarak nitelediği Mehmet Öz'ü, Senato Tüketiciyi Koruma Alt Komisyonu'nda düzenlenen bir oturumda emekli bir savcı olan Alt Komisyon Başkanı Demokrat partili Senatör Claire McCaskill'in Mehmet Öz'e şöyle hitap etti:

"Doktor Öz, televizyon programınızda bir dizi iyi şey yaptığınızı biliyorum. Sağlık hakkında çok faydalı bilgiler veriyorsunuz ve bunu anlaşılır bir dille yapıyorsunuz. Çok zeki ve yeteneklisiniz ve bilime dayalı bir tıp eğitimden geçtiniz. Şimdi burada televizyon programınızda söylediğiniz üç cümleyi aktarıyorum: 'Sihire inanmayabilirsiniz ama bilim adamları bu küçük sihirli çekirdeğin her vücut yapısına kilo verdirdiğini söylüyor. Sihrin adı, yeşil kahve çekirdeği. Yağlarınızı yakmak için mucize ilaç bende. Ahududu ketonu, Garcinia cambogia, Vücudunuzdaki yağlardan temelli kurtulmak için basit bir çözüm olabilir."

Alt Komisyon Başkanı'ndan eleştiriler

VOA, diyet ürünleri üreten firma temsilcilerinin de Doktor Öz ile birlikte Senato Alt Komisyonu karşısına savunma yaptığını anlattığı haberinde Senatör McCaskill'in önce, Mehmet Öz'ün Amerika'da her gün, gündüz kuşağına yayınlanan ve izlenme rekorları kıran televizyon programında kullandığı bu ifadeleri okudu ardından Amerika'nın en ünlü doktorunu "çok sert"ifadelerle eleştirdiğini söylüyor.

Habere göre, Senatör McCaskill'ın "Doğru olmadığını bilmenize rağmen bu sözleri neden söylediğinizi anlamıyorum. Böyle inanılmaz bir iletişim aracınız ve yeteneğiniz varken neden böyle sözlerle şovunuzu ucuz hale getiriyorsunuz?" sözlerine karşılık Mehmet Öz şöyle cevap verdi:

"Bu diyet ürünlerinin işe yarayıp-yaramadığı konusunda henüz sonuca varamadım ama programda kullandığım sözlerden bahsedecek olursam, mesela, yeşil kahve çekirdekleriyle ilgili olan ürün. Bu, ilaç haline getirilirse Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanır demiyorum ancak, piyasadaki doğal ürünler arasında, çok sayıda klinik teste tabii tutulmuş bir ürün bu."

Bunun üzerine Senatör McCaskill ise, "Bildiğim tek klinik deney Hindistan'da 16 katılımcı üstünde, üretici firma tarafından para karşılığında yapılmıştı" karşılığını verdi.

Mehmet Öz de "Bu konu üzerine beş makalem ve birkaç bilimsel yazım da var. Kahve çekirdeğinin denemeye değer olup-olmadığını uzunca bir süre tartışabiliriz. Bireylerin diyetleriyle ilgili verdikleri buna benzer kararlar aynı şekilde eleştirilebilir. Biri az yağlı bir diyet mi yoksa az karbonhidratlı bir diyet mi yapmalı? Kariyerimin büyük bir bölümünü insanlara az yağlı bir diyet önererek geçirdim. Ancak artık insanlara bunu önermiyoruz. Bir diyet programında nelerin işe yarayacağını belirlemek sizin de bildiğiniz gibi çok zor" sözlerini de kullandı.

Doktor olarak işinin gereksinim duyan insanlara yardım etmek olduğunu belirten Öz, insanlara umut olabilecek bir ürünü onlara tanıtarak kendilerine yardımcı olduğunu savundu. Mehmet Öz, bu ilaçların diyet ve egzersiz yapmadan uzun süreli çözüm üretmeyeceğini de söyledi.

'Bu tavsiyeleri aileme verdiğim gibi

seyircilere de veriyorum'

Mehmet Öz "Bu şovda benim görevim seyirciyi mutlu etmek. Umutsuz olduklarında, başaramayacaklarını düşündüklerinde, ben elimden gelen her yere bakıyorum, alternatif şifa teknikleri ve bunları destekleyen bütün delilleri buluyorum. İnsanların tekrar geleceklerini düşünmelerini, en iyi yaşlarının bitmediğini, ve kilo verebileceklerini anlamalarını istiyorum. Ben bu ürünlerin işe yaradığına inanıyorum, hepsini tutkuyla inceliyorum ve araştırıyorum. Bahsettiğim bir sürü maddenin etkilerinin bilimsel olarak kanıtlayamadığımın farkındayım, fakat bu tavsiyeleri aileme verdiğim gibi seyircilere de veriyorum" dedi.

Senatör McCaskill Mehmet Öz'ün şovunda kullandığı dili eleştirmeye devam ederek "Bütün bilim topluluğu sizin mucize dediğiniz bu üç ürünün yararlığından şüpheli. Satın alınabilir bir ürüne mucizevi dediğinizde bu insanları boş yere umutlandırıyor. Bunu neden yapmanız gerektiğini anlamıyorum."

Mehmet Öz'ün "Bahsettiğiniz sözler iki seneden uzun süre önce sarf edildi programda. Ürünlerden bu şekilde bahsetmeyeli iki sene oldu. Yorumlarınıza kesinlikle önem veriyorum" söylemesi üzerine de McCaskill "Bu hataları iki sene önce yaptığınızı söylüyorsunuz. Fakat daha üç hafta önce, programınızdaki ürünlerden aynı şekilde, mucizevi olarak bahsettiniz. İnsanlar söylediklerinize inanmak istiyor. Dolandırıcılar da güvenilirliğinizi tehlikeye düşürüyor" tepkisini gösterdi.

VOA'nın Senatör McCaskill'in "Kimse size tutkulu olmayın demiyor. Fakat tutkuyu 'mucizevi ilaç' ve 'kilo kaybı' kelimeleriyle beraber kullanmak kilo vermek için kolay çıkış yolu arayan insanları yanlış şekilde umutlandırabilir" dediğini anlattığı haberine şöyle noktalıyor:

"Televizyon ekranlarındaki rahat tavırlarıyla bilinen Mehmet Öz'u terleten Senato oturumu bu uyarılarla son buldu. Ancak Doktor Mehmet Öz'ü Senato'da ifadeye götüren ve Amerikalı yetkililerin 'dolandırıcılık' olarak nitelediği zayıflama ürünleri, Türkiye'de de internet üzerinden, yine Mehmet Öz'ün adı kullanılarak satılmaya devam ediyor."