Mehmet Özdağ’dan Türk Telekom isyanı: Soyulduk ey halkım, so-yul-duk; SPK, BDDK, Hazine, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 17 yıl seyretti!

Türk Telekom'da 30 yıl görev yapan, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) YK Üyesi Mehmet Özdağ, Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesinin 1.6 milyar dolara Varlık Fonu tarafından yeniden satın alınmasıyla ilgili olarak; “Kârın büyük kısmı yurt dışına çıkarıldı, geride kalan borçları vatandaş ödeyecek” görüşünü dile ifade etti.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Özdağ, Türk Telekom’un 2005’in Kasım ayında yapılan bir ihale ile Hariri Ailesine ait Oger, Telekom’a 6.5 milyar dolara satılırken, 2006 yılının ocak ayında fiilen Türk Telekom’un OTAŞ’ın olduğunu hatırlatarak, “şirketin uluslararası ve Türkiye'deki ticari kredibilitesinin ne olduğuna, varlıklarının Telekom'u satın almaya yetip yetmeyeceğine, uluslararası ticari bağlantılarının, teminatlarının ne olduğuna bakılmadığını belirtti.

“Türk Telekom soygun düzenine kurban edildiği için gelirleri yatırımlara çevrilemedi”

OTAŞ’ın taksitler için ‘elindeki Türk Telekom hisselerini rehin göstererek’ dışardan kredi almasına devletin temsilcileri, Ulaştırma Bakanlığı ve herkesin seyirci kaldığını hatırlatan Özdağ, şirketin kredi borcunu ödemediğini, Türk Telekom'un yıllık gelirlerini kârlarını ortaklarına dağıttığını söyledi.

OTAŞ’ın Türkiye ve uluslararası tam 20 bankaya borçlandığını; 2006'dan 2018 yılına kadar toplam 5.7 milyara yakın kâr payını şirketin bir şekilde cebine indirdiğini ve Türkiye'ye 4.75 milyar dolarlık borcu bırakarak sahneyi terk ettiğini ifade eden Özdağ, “Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası başta olmak üzere alacaklı olan bankalar Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ adıyla Türk Telekom yönetimine el koydu. Dolayısıyla, gelen bankalar borç tahsiline geldiler. Türk Telekom böyle bir soygun düzenine kurban edildiği için gelirleri geleceğe dönük yatırımlara çevrilemedi” değerlendirmesi yaptı.

“Bankalar borcunu tahsil etmek için Türk Telekom'un kârından pay almaya devam edecek”

Bankaların bu hisse devrine rağmen Türk Telekom'un kârından pay almaya devam edeceklerine dikkati çeken Özdağ, şu eleştirileri getirdi:

“Türkiye'de şeffaf bir kamu yönetimi yok, doğru bilgi paylaşımı yapılmıyor. Orada bankalarla nasıl bir pazarlık yapıldığını bilmiyoruz. Ve Türkiye Varlık Fonu o parayı nereden buldu? Kimin parasını veriyor, Türkiye Varlık Fonu da bir kamu kurumu, yani sonuçta bu soruların cevabını ben de bilmiyorum ama öğrenmemiz lazım…”

“Soyulduk ey halkım, so-yul-duk, soyulduk”

“Soyulduk ey halkım, so-yul-duk. Soyulduk” diyerek sitem eden Özdağ, “Sermaye Piyasası Kurulu seyretti, BDDK seyretti, Hazine seyretti, 17 yıldır seyrettiler. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı da. Bunlar seyrettiler, belki de ortak oldular, başka nasıl izah edilsin bu!” dedi.

"128 milyar dolar nerede sorusu kadar somut, belki o soygundan daha net bir soygun var ortada"

Özdağ, “Bu Hariri ailesinin Türk Telekom'u garanti göstererek aldığı krediler bizi nasıl ilgilendiriyor, onları da mı kuşaklar boyu millet ödeyecek? Dışardan borç aldığı bankalar, finans kuruluşları da kapıya dayanıp borcunu istemez mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İşte o yüzden kârların büyük kısmı kâr payı olarak, sermaye transferi olarak yurt dışına gidiyor, o borçları da biz ödeyeceğiz. 4.75 milyar dolar hem Türkiye'den, hem yurt dışından aldığı borç. Bizim bankalardan da borç aldı, Halk Bank'tan 1 milyar dolardan fazla, İş Bankası 500 milyon dolar gibi büyük paralar. TBMM'de derhal bir Türk Telekom Komisyonu kurulmalı. Çünkü bunu TBMM'den başka soruşturacak bir merci yok. TBMM'nin AKP ve MHP tarafından nasıl bloklandığını biliyoruz ama bu talepten de vazgeçilemez. 128 milyar dolar nerede sorusu kadar somut, belki o soygundan daha net bir soygun var ortada.”

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