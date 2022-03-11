Eski TMSF Yöneticisi Güzeldülger: Türk Telekom soyuldu, dönemin yöneticilerinin hepsi yargılanmalı

Eski TMSF Yöneticisi Abdullah Güzeldülger, Türk Telekom'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Varlık Fonu'na satılmasını yorumladı. Türk Telekom'un özelleştirme hikayesini anlatan Güzeldülger, yaşananları "Buna isim konacaksa Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu diyebiliriz" ifadeleriyle yorumladı.

"Türk Telekom soyuldu" diyen Güzeldülger, "O dönemin yöneticilerinin hepsi yargılanmalı" diye konuştu.

"Varlık Fonu kamu nitelikli bir yapılanma. Aslında burada Cumhurbaşkanlığının yönetiminin yapmayı arzuladığı şey denetim dışı bir alan oluşturup, bir takım günahları burada temizlemek" diyen Güzeldülger, Varlık Fonu'nun Türk Telekom hisselerini satın almasının altında da böyle bir neden olabileceğini söyledi.

Güzeldülger, "Türk Telekom 2026'da zaten kamuya geçecek. O zaman bedava alacağınız hisseye neden şimdi 1.5 milyar dolar ödüyorsunuz. Bu da bir soru işareti" dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Varlık Fonu'nun 1,6 milyar dolarlık kredi için aralarında Türk Telekom'da toplamda yüzde 55 hissesi bulunan bankaların da olduğu bir grup bankayla görüşmeler yapıldı.

Türk Telekom'un birikmiş 200 milyon dolarlık temettü ödemesini de alabileceğini ifade ederken, Bloomberg'in hesaplarına göre satışa konu payların parasal karşılığı 1,3 milyar dolar değerinde.

Peki vatandaşın parası nasıl uçtu?

Varlık Fonu neden Telekom hisselerinin çoğunu satın aldı?

Bilinmeyenlerin hikayesini eski TMSF Yöneticisi Abdullah Güzeldülger, Candan Yıldız'a anlattı.

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