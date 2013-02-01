Mehmet Öz insanlara zarar veriyor olabilir mi?

ABD’nin haftalık saygın haber dergisi The New Yorker, başarılı ve ünlü cerrah Öz’ün alternatif tıp tedavisini öne çıkarırken, izleyecilerine zarar verip vermediğini sorguladı. Makaleyi kaleme alan gazeteci Michael Specter, Öz’ün ‘bilimsel davranmadığını’ öne sürdü.

'Ameliyat odasında Reiki uzmanı'

Öz, şöhretinden önce görev aldığı New York Presbyterian Hastanesi’nde ameliyathanelerde ekibine eşlik etmesi için Japon kültüründe enerji transferine yaradığı kabul edilerek uygulanan bir şifa yöntemi olan Reiki uzmanı dahil etmesiyle tanınıyordu. Ünlü doktor, Reiki’nin yararlı olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmadığını kabul etse de bu yöntem sayesinde hastalarının operasyon sonrasında iyileşeceklerine dair inançlarının pekiştiğini savunuyordu.. Öz, en çok da bazı tıp ve ana akım bilimsel çevrelerin reddettiği uygulamalarla eleştirilerin hedefi oluyor. Öz’ün, geçen yıl Ekim ayında programında genetik mühendisi olarak ağırladığı Jeffrey Smith’in genetik bilimle ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki, Öz’ün genetiğiyle oynanmış gıdaların zararlı olmadığını savunan diğer bilim insanı konukları, Smith’le aynı anda ekranda yer almayı da reddetmişti. Bu gelişme makalede, Öz’ün, takipçilerini araştırmadan yanlış bilgilerle yönlendirdiği iddialarının bir yenisi olarak yer aldı.

‘Tek sözü yetiyor ama...’

Öz’ün diğer tartışma yaratan özelliği ise, tüm etkileri kanıtlanmamış kilo verme çözümleri ve doğal yaşlanma geciktirici ürünleri gerçek birer mucize olarak önermesi olarak gösteriliyor. Kanıtlanmamış, tartışmalı alternatif tedavi önerileri yüzünden kitleleri yanlış yönlendiriyor. Zira, ahududu keton hapını “yağ yakımında bir numaralı mucize” olarak sunan Öz, bu ürünün satışında rekorlar kırılmasına neden olmuştu. Büyük kitleleri harekete geçirmeye tek bir sözü yeten Öz’ün, sadece fareler üzerinde test edilmiş bir ürünü rahatlıkla savunmasının doğru olmadığı belirtiliyor. Öte yandan, Specter’a konuşan Öz ise bu açıklamalarının “insanların tek yeterli tedavinin tıpta olmadığını anlayarak bildiklerini sorgulamarını sağlamak” amacı taşıdığını savunuyor