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Sağlık

Mehmet Öz: GDO lobisi bana kumpas kurdu

ABD'de 10 doktor, Mehmet Öz’ün Columbia Üniversitesi’nden kovulması için mektup yazmıştı

28 Nisan 2015 10:06

ABD’nin en ünlü doktorlarından Mehmet Öz, 10 bilim insanın kendini karalayan mektubu için "GDO lobisinin bir organizasyonu" dedi.

Türk kökenli ABD’li Doktor Mehmet Öz’ün Columbia Üniversitesi’nden kovulması için mektup yazan 10 doktorun, GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) gıda üreticileriyle ilişkisi olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta üniversiteye gönderilen mektupta Doktor Öz’ün, televizyon programında bilimsel geçerliliği olmayan bazı ürünleri para karşılığında pazarladığı, bunun da hekimlik değil şovmenlik ve şarlatanlık olduğu öne sürülürken, bu yüzden okulun cerrahi bölümündeki başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılması çağrısı yapılmıştı.

Marketlerde satılan yiyeceklerin üzerinde GDO’lu olup olmadıklarını belirten ibareler yer almasını isteyen Öz’ü hedef alan 10 doktorun, GDO’lu gıda üreten firmalarla yakın bağları olduğu belirtiliyor.

 

2 milyon kişi izledi

 

Mektubun başyazarı olan Doktor Henry Miller’ın Stanford Üniversitesi’ne bağlı çalışan Hoover Enstitüsü’nün kıdemli bir üyesi olduğu ve enstitünün GDO’lu ürünleri savunduğu vurgulandı.

Karalama kampanyalarına rağmen kendisini susturamayacaklarını söyleyen Öz’ün sunduğu televizyon programının son sezonu, ortalama 1.97 milyon izleyici çekti.

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