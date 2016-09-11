Mehmet Öcalan İmralı'ya gitti

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ağabeyine bayram ziyaretine gitti.

Mehmet Öcalan, "2 seneye yakın zamandır görmüyoruz. Avukatlar da 5 yıldır görüş yapmadı. Biz hükümetten devletten bir tek bunu istiyoruz. Öcalan'ın yasal hakkı vardır. Bunun için avukatların önünün açılmasını bekliyoruz. Bir de aile... Bu hakkın bize verilmesini istiyoruz." dedi.

Abdullah Öcalan'a, Kurban Bayramı dolayısıyla kardeşi Mehmet Öcalan'la açık görüş izni verilmişti. Abdullah Öcalan ile son olarak nisan ayında Avrupa Konseyi İşkenceyi ve Kötü Muameleyi Önlenme Komitesi (CPT) üyeleri görüşmüştü.