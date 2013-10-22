T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bir senelik süreç 15 Ekim’de bitmişti, ikinci aşamayı bilemiyorum'

İmralı Adası'na giden Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bir yıllık süreci nasıl değerlendirdiğini aktardı

22 Ekim 2013 13:17

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile aynı cezaevinde kalan 5 PKK’lıdan Cumali Karsu’nun kardeşi Hanefi Karsu, adada yaptıkları görüşme sonrası Gemlik’e döndü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Öcalan, bir hafta önce vekillerin geldiğini ve süreç ile ilgili onlara bir şeyler söylendiğini vurgulayarak, "Bir senelik süreç 15 Ekim’de bitmiştir. Onun dışında biz aile görüşü yaptık. Artık bu süreci götürenlerden sorarsanız daha iyi olur. Ama birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamayı da bilemiyorum" dedi.

Gazetecilerin "Bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine de Mehmet Öcalan, "Asker ve gerilla ölmediği için bir senelik süreçten memnundur. Bundan sonra süreci götürenlerden süreci sorarsanız daha iyi olur" dedi.

Mehmet Öcalan ve Hanefi Karsu daha sonra Gemlik’ten ayrıldı.

ETİKETLER

mehmet öcalanimralı adasıabdullah öcalansüreç

İlgili Haberler

Mehmet Öcalan: Süreç tek taraflı yürümeyecektir

İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşen kardeş Mehmet Öcalan: Süreç tek taraflı yürümeyecektir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Eğer her hangi bir şey olursa, çift taraflı olmalı

Mehmet Öcalan İmralı'ya gidiyor

Mehmet Öcalan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'la, görüşmesi bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24