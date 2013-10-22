'Bir senelik süreç 15 Ekim’de bitmişti, ikinci aşamayı bilemiyorum'

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile aynı cezaevinde kalan 5 PKK’lıdan Cumali Karsu’nun kardeşi Hanefi Karsu, adada yaptıkları görüşme sonrası Gemlik’e döndü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Öcalan, bir hafta önce vekillerin geldiğini ve süreç ile ilgili onlara bir şeyler söylendiğini vurgulayarak, "Bir senelik süreç 15 Ekim’de bitmiştir. Onun dışında biz aile görüşü yaptık. Artık bu süreci götürenlerden sorarsanız daha iyi olur. Ama birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamayı da bilemiyorum" dedi.

Gazetecilerin "Bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine de Mehmet Öcalan, "Asker ve gerilla ölmediği için bir senelik süreçten memnundur. Bundan sonra süreci götürenlerden süreci sorarsanız daha iyi olur" dedi.

Mehmet Öcalan ve Hanefi Karsu daha sonra Gemlik’ten ayrıldı.