Mehmet Öcalan: Süreç tek taraflı yürümeyecektir

İmralı Adası'nda bu sabah Abdullah Öcalan ile görüşen kardeşi Mehmet Öcalan, saat 18.45'te Gemlik'e döndü. Sebile Çetin'in DHA'da yayımlanan haberine göre, burada gazetecilere açıklama yapan Mehmet Öcalan, ağabeyi ile bayram görüşmesi yaptıklarını belirtip, "Süreç çok hassastır. Bayram görüşmesi yaptık. Bir saat sürdü. Tek taraflı süreç yürümeyecektir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Tek taraflı hiç olamaz. Eğer her hangi bir şey olursa, çift taraflı olmalı. Tek taraflı olamıyor. Bütün 6-7 ayda abim, Abdullah Öcalan veya Apo ne isim verirseniz verin. Elinden gelen katkıyı sundu. Bundan sonrada bu süreç tek taraflı yürümeyecek. Yürümezde. İzlenimlerim bu kadar. En kısa bir dönemde, avukatlarla, vekillerin, heyetin beraber gitmesinde fayda vardır" dedi.

Mehmet Öcalan, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili olarak ise, "Suriye'deki katliamda, El Kaide'nin yaptıkları, insanlığa sığmayacak şeyler yaşandı. Herkesin bunu iyi bilmesi gerekir. Bunun ne Türkiye'ye, ne Ortadoğu'ya bir fayda getirmeyeceğini, böyle örgütler dünyanın başına beladır" diyerek değerlendirdi. Mehmet Öcalan, daha sonra karayolu ile İstanbul'a döndü.