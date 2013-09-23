Mehmet Öcalan İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmek için Gemlik'e geldi.

Mehmet Öcalan, sabah saatlerinde diğer mahkumlar Cumali Karasu'nun yakını Pervin Oduncu, Şeyhmus Poyraz'ın yakını Felek Cızlaşmak ile birlikte Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı önünde beklemeye başladı.

Öcalan ve beraberindekiler, 30 dakikalık bekleyişin ardından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı binasına alındı. Jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılan Mehmet Öcalan'ın, karakola girişte elinde bazı poşetler olduğu gözlendi. Öcalan ve yanındakiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından deniz yoluyla İmralı Adası'na hareket edecek.