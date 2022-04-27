Mehmet Ocaktan'tan Gezi yorumu: Bu karar hepimizi utandıracak

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye de 18'er yıl hapis cezası verilen Gezi Davası kararına ilişkin olarak, "Bu karar hepimizi utandıracak" dedi.

Ocaktan, bugünkü yazısında, "Adaletin böyle bir noktaya gelmesinden dolayı tarifi imkansız kederler içindeyim. Ve bu kararı tarif edecek cümle kurmakta zorluk çekiyorum, galiba kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar böyle bir şey olsa gerek…" yorumunu yaptı.

Ocaktan, şu ifadeleri kullandı:

"Öylesine kahredici bir durum ki Kavala beraat ettiği bir davadan siyasetin yönlendirmesiyle müebbete mahkum ediliyor ama biz sadece çaresizce seyrediyoruz. Pencerelerinizi sonuna dek açıp 'Bu güzel ülkeye böyle bir kötülüğü neden yapıyorsunuz' diye haykırmak istiyorsunuz ama onu bile yapamıyorsunuz, sonra sesinizi ve öfkenizi kısıp isyanınızı içinize gömüyorsunuz…"

TIKLAYIN - Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Davası tepkisi: Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!

TIKLAYIN - Babacan'dan Gezi Davası tepkisi: Büyük haksızlık, hukuki açıklaması yok!

TIKLAYIN - Davutoğlu, isim vermeden Gezi Davası kararını eleştirdi: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda

TIKLAYIN - İyi Parti’den Gezi davası açıklaması: Muhalefet şerhini okuduğumuzda adalet duygusuna, vicdana, hukuka ilişkin endişelerimiz derinleşmiştir