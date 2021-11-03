Mehmet Ocaktan: Rahip Brunson'un, Trump'ın hakaret dolu mektubu ve telkinleri sonrasında evine gönderilirken yargı gerçekten bağımsız mıydı?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Kimisini inancından, kimisini siyasi görüşünden, kimisini kılık kıyafetinden suçlayan bir hukuk vardı. Bugün ise sadece hukuk ve hukukun üstünlüğü var" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Türkiye yeni alaturka sistemle birlikte ‘kuvvetler ayrılığı’ndan ‘kuvvetler birliği’ne terfi ettiği için ‘hukuk devleti’ özelliğini büyük ölçüde kaybetti.

Çok doğaldır ki hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede insanların adalete olan güveninin kaybolması da kaçınılmazdır. Nitekim yapılan kamuoyu araştırmaları da toplumun yargıya olan güveninin her geçen gün azaldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine işaret eden Ocaktan, Adalet Bakanı Gül'e, "Şimdi Adalet Bakanı’na soralım; yargı bağımsızlığının teminatı olması gereken HSK’nın MHP’li üyesi “genel başkanım istedi, görevi bıraktım” diyebildiği bir hukuk sisteminde yargı bağımsız mıdır?

PKK ve FETÖ’ye yataklık iddiasıyla tutuklanan ve ‘hiçbir güç onu buradan çıkaramaz’ denilen Amerikalı rahip Brunson’un, Trump’ın hakaret dolu mektubu ve telkinleri sonrasında evine gönderilirken yargı gerçekten bağımsız mıydı?" sorularını yöneltti.

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