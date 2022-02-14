Mehmet Ocaktan: İttifakın millet nezdinde teveccühe mazhar olmasının en temel meselesi; vaat ve vizyon

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, 6 muhalefet parti liderinin bir araya gelmesine ilişkin olarak, "Hem Türkiye’nin geleceği hem de siyasi hayatımız açısından çok kıymetli bir birlikteliğin belgesidir" dedi. Ocaktan, halkın enflasyon, hayat pahalılığı, adaletsizliğin önlenmesi konusunda somut adımlar duymak istediğini dile getirdi.

Ocaktan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yani ittifak takvimi işlemeye devam edecek ve 6 lider önümüzdeki süreçte, seçim sonrasında uygulanacak politikaları konuşacaklar, mutabakat sağlayacaklar, topluma vaat ve vizyonlarını sunacaklar.

Aslında ittifakın millet nezdinde teveccühe mazhar olmasının en temel meselesi; vaat ve vizyon… Evet parlamenter sistem taahhüdü önemli ama milletin önceliği çok çok farklı. Daha açık ifade etmek gerekirse insanlar iktidara talip olanlardan zamların nasıl önleneceğini, enflasyonun, işsizliğin nasıl düşürüleceğini, adaletsizliğin önlenmesi için yargı bağımsızlığı konusunda ne tür somut adımlar atılacağını duymak istiyor.

İşte tam da bu yüzden açıklamadaki 'seçim sonrasındaki uygulanacak politikalarda ortak çalışma' ifadesi hayati bir önem taşıyor.

Muhtemelen yol haritası netleştikçe toplumun Millet İttifakı’ndan beklentilerinin cevabı da ortaya çıkmış olacak. Umarız 6 liderin verdiği bu çok kıymetli fotoğraf, yaşadığımız kabusun bitişinin bir habercisidir…"

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