Mehmet Ocaktan: Hiçbir AK Partili tepe yöneticinin bu deli saçması sözleri reddeden açıklama yapmaması büyük bir talihsizlik

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak için "Bu zatın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi doğru bir karar, ancak şu ana kadar hiçbir AK Partili tepe yöneticinin bu deli saçması sözleri reddeden açıklama yapmaması büyük bir talihsizlik… Oysa biliyoruz ki AK Partili yöneticiler, muhalefetten gelen en küçük bir eleştiri karşısında bile yeri göğü inleten açıklamalar yapıyor, bu tür sözleri 'Batı jurnalciliği' olarak nitelendiriyorlar" dedi.

Ocaktan, "'Dış güçleri' keşfetme konusunda çok başarılı olan iktidarın son dönemdeki siyaset dili dikkate alındığında AK Parti yönetimi, kolaylıkla Ethem Sancak’ın itham sözlerini Amerika’daki bazı lobilere filan bağlayabilirlerdi mesela… Demek ki partiye hakaret edenler ‘evin içinden’ olunca meseleyi çok da fazla kurcalamak gerekmiyormuş…" ifadesini kullandı.

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