Ethem Sancak'tan ihraç talebiyle AKP İl Disiplin Kurulu'na sevkiyle ilgili açıklama: Ben de medyadan öğrendim

İktidara yakınlığıyla bilinen, eski AKP MKYK üyesi olan iş insanı Ethem Sancak, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sancak, disiplin kuruluna sevkine sebep olan ve söylediği iddia edilen “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" sözleriyle ilgili olarak, “Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil” dedi.

Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin Sancak, “Ben de bunu medyadan öğrendim. Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler" dedi.

"Amerika'nın desteği ile iktidara geldik"

Ethem Sancak, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen "Türkiye’nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta konuşan Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti. Sancak'ın açıklaması tartışma yaratmıştı.

“Ben de bunu medyadan öğrendim”

Ethem Sancak, gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin Sancak, “Ben de bunu medyadan öğrendim” dedi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sorulan Ethem Sancak, “Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil” dedi.

Marmara Üniversitesi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin Sancak, şunları söyledi:

"Asla öyle bir şey söylemedim"

"Yaptığım konuşmada söyleyeceğimi söyledim. ‘Amerika AKP'yi kurdu, destekledi' diye asla öyle bir şey söylemedim. Öyle düşünmüyorum. Amerika'nın, NATO'nun 1950'den beri bizlere neler yaptığını, Menderes'e arka çıkıp sonra ona idama götürdüğünü… Süleyman Demirel'i 3 kere darbeyle gönderdiler. Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilince içine sızmaya çalıştılar FETÖ'cülerle şununla bununla… Tayyip Erdoğan teslim olmayınca, bunlara cephe açınca ‘van minüt' olayıyla başlayan, onu düşürebilmek için her türlü yolu denediklerini, en sonunda 15 Temmuz'da darbeyle öldürmeye kalktıklarını söyledim. Söylediklerim bunlar. Güvenlik ve NATO üzerine basına kapalı bir söyleşiydi."

Basın kapalı konuşmasının sızdırıldığını belirten Sancak, Disiplin Kurulu'na sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini, parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini aktardı.

"Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim"

Disiplin Kurulu'na sevkine itirazı olup olmayacağı sorulan Sancak, “Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak” ifadelerini kullandı.

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