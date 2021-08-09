Mehmet Ocaktan: Bugün hangi alengirli işin arkasına baksanız AK Partili bir bakan, milletvekili, belediye başkanıyla karşılaşıyorsunuz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin kesinisiz 19-20 yıl iktidar döneminin hem siyasi açıdan, hem de sosyolojik olarak değerlendirme zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Aslında bütün siyasi partiler zaman zaman yanlış duruşlar sergileyebilir, hatta hatalı politik tercihlerde de bulunabilirler. Bu çerçevede siyasi partilerin daha değişimci ve demokratik bir çizgiye evrilmeleri ayrıca önemli bir kazanımdır. Ama bütün kuruluş ilkelerini ve hedeflerini sıfırlayıp antidemokratik bir istikamete yönelmelerini akıl ve mantıkla izah etmek mümkün değildir.

İşte AK Parti şimdi tam da böyle bir süreci yaşıyor. Sanki birileri bu partinin genetiği ile oynadı ve bu yüzden de toplum vicdanını yaralayan bütün eylem ve söylemlerin odağı haline geldi." diye yazdı.

Farklılıkları zenginlik olarak gören AKP'den kendisi gibi düşünmeyenleri "hain" olarak gören, çıkar odaklı çapulcuların AKP'li günlere gelindiğine işaret eden Ocaktan, "Yeni AK Partiyle birlikte kendinde güç vehmeden öylesine bir tayfa var ki akıllara zarar… Mesela bir genç otomobilini arayan ve gözaltına alan polisleri sosyal medyadan “En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni..” sözleriyle tehdit ediyor, serbest bırakılıyor. Ve ne hikmetse onun da Soylu ile birlikte resmi ortaya çıkıyor. Bir başka gün, AK Partili Urfa Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ‘lanet’ diye nitelediği CHP’li siyasetçilerin asılması gerektiğini söylüyor.

Pudra şekerinden kokaine terfi eden AK Parti Genel Merkez çalışanı çılgın genci, Peker’den her ay 10 bin dolar alan vekili, Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde sefa sürenleri saymıyorum bile… Sizce bu kadar karışık ve izahı mümkün olmayan işlerin AK Parti çevresinde vuku buluyor olması, bizzat bu partiyi yönetenleri endişelendirmesi gerekmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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