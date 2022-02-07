Mehmet Ocaktan: AK Parti döneminde İBB tarafından hiçbir kurala ve kritere bağlı olmadan bazı isimlere milyonlarca liralık yurt dışı burslarının verilmesi izaha muhtaç

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, İBB'nin AKP yönetimindeyken pek çok partiliye milyonlarca liralık yurt dışı bursu verilmesinin izaha muhtaç olduğunu dile getirdi.

Ocaktan, yazısında AKP iktidarıyla Türkiye'nin ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime kadar her alanda bir yönetim krizi yaşadığını söylerken "Bu görüntünün hiçbir iktidarı sandıkta başarıya götürmesi mümkün değildir" dedi.

Ocaktan, "İnsanların karda-kışta ucuz ekmek kuyruğunda canının yandığı yetmiyormuş gibi, üstüne bir de iktidar çevrelerinden vicdanları yaralayan görüntüler ekleniyorsa, bu fotoğraflar sandıkta bir dip dalgaya yol açarsa kimse şaşırmasın…" dedi.

Ocaktan, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinginde 10 yaşında bir çocuğun kürsüye çıkartılmasını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" demesini hatırlatarak, "Bu görüntüyü gülerek alkışlamak var ya, işte bu fotoğraf bir acziyetin itirafıdır" dedi.

Ocaktan, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kuşkusuz her dönemde ekonomik sıkıntılar olur, siyasi iktidarlar sorunları çözebilirlerse başarılı olurlar, çözemezlerse de bedelini sandıkta öderler. Böyle zamanlarda esas can yakıcı olan, krizin altında ezilen insanların yüreğine ağır gelecek görüntülerin yaşanmasıdır.

Mesela AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir kurala ve kritere bağlı olmadan bazı isimlere milyonlarca liralık yurt dışı burslarının verilmesi… Eğer bir belediye burs veriyorsa, elbette hak eden herkes başvuruda bulunarak alabilir ama bunun bir kuralı ve kaidesi olur. Geçen dönem AK Parti milletvekili olan Ravza Kavakçı, belediyede işe girdiği daha ilk gün yurt dışı bursu alıyor ve Amerika’ya gidiyor. Aynı şekilde AK Parti’de vekillik ve bakanlık yapmış olan Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender de İBB’den yurt dışı bursu alan isimlerden bazıları. Kısacası AK Parti dönemindeki İBB’den yurt dışı bursu alan 34 kişinin belediye şirketlerine yarattığı maliyet 2 Şubat tarihli kurla 62 milyon 596 bin 618 lira. İşte bu fotoğraf da izaha muhtaç bir durum…"

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