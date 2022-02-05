CHP'li Antmen'den Kavakçı'ya 'burs' göndermesi: Halkın parasını harcamışsa şahane işler yapmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde verilen burslara değinen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı'nın Meclis'e herhangi bir araştırma önergesi, soru önergesi veya kanun teklifi vermediğini söyledi.

Ravza Kavakçı'nın AK Parti döneminde İBB'den 2 milyon 92 bin lira burs aldığını yazan Antmen, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dedim ki herhalde İBB'den 2 milyon 92 bin lira burs alan AKP Milletvekili Ravza Kavakçı halkın parasını bu kadar harcamışsa Meclis'te şahane işler yapmıştır!!! Bir de ne görelim?

Verdiği soru önergesi: 0

Verdiği Araştırma Önergesi: 0

Verdiği Kanun Teklifi : 0"