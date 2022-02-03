Barış Terkoğlu: 34 kişinin İBB'ye yarattığı burs maliyeti 62,5 milyon!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP dönemindeki İBB'de, AKP vekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın da arasında olduğu 34 kişinin belediye şirketlerine yarattığı burs maliyetinin 2 Şubat tarihli kurla 62 milyon 596 bin 618 lira çıktığını yazdı. Terkoğlu, söz konusu durumun hem savcılıklara hem de ilgili şirketlere bildirilerek gereğinin yapılması istendiğini söyledi.

Terkoğlu daha önce AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in İBB'den burs aldığını hatırlattı.

Terkoğlu ayrıca, "AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in birçok belgesinde de eksik bulan İBB müfettişleri, sonunda Kalender’in eğitiminin kamuya maliyetini çıkarmış: 671 sterlin, 9 bin 940 dolar, 128 bin 247 Avro, 123 bin 722 lira" ifadesini kullandı.

Terkoğlu, yazısında şunları kaydetti:

Müfettişler, İBB şirketleri sponsorluğunda yurtdışı eğitimine gönderilen 38 kişi için inceleme yapmışlar. Bunlardan ikisinin İGDAŞ, altısının KÜLTÜR AŞ, üçünün İSFALT AŞ, altısının İSBAK AŞ, beşinin ULAŞIM AŞ, beşinin İDO AŞ, beşinin İSTAÇ AŞ, beşinin KİPTAŞ ve birinin de BELBİM AŞ gelirleri ile gönderildikleri tespit edilmiş. İDO 2011’de özelleştirildiği için beş kişi hakkında inceleme yapılamamış. Kalanlar hakkında rapor hazırlanmış. Tablonun bütünü çıkmış.

34 kişinin (İDO’dakiler hariç) belediye şirketlerine yarattığı maliyet, 2 Şubat tarihli kurla 62 milyon 596 bin 618 lira çıkmış. Söz konusu durum hem savcılıklara hem de ilgili şirketlere bildirilerek gereğinin yapılması istenmiş."