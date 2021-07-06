Mehmet Metiner: Kendilerini ‘Dinin sahibi’ olarak görenler, aynı dine mensup olup farklı düşünen insanlar için de yeryüzünü, cehenneme dönüştürüyor

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, “Kendilerini ‘Dinin sahibi/jandarması’ olarak görenler, hâkim oldukları yerlerde yeryüzünü sadece başkaları için değil aynı dine mensup olup farklı düşünen ve yaşayan insanlar için de cehenneme dönüştürüyorlar, görmüyor musunuz?” dedi.

Metiner, inançlarının, başkasını farklılığından dolayı düşman olarak görmeye engel olduğunu belirterek, “Kendilerini ‘Dinin sahibi/jandarması’ olarak görenler, hâkim oldukları yerlerde yeryüzünü sadece başkaları için değil aynı dine mensup olup farklı düşünen ve yaşayan insanlar için de cehenneme dönüştürüyorlar, görmüyor musunuz?” diye sordu.

Din devletinin gönüllerde kurulduğunu yazan Metiner, “Din adına ortaya konulan bu totaliter faşist zihniyetin nasıl bir teröre dönüştüğü ortada. Dinin gerçeklerini tebliğ etmek ile dini hayat tarzını dayatmak arasındaki farkı bilmeyen anlayışlar bugün hepimize kaybettiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Devletin dininin adalet olduğunu ifade eden Metiner, Dinin devleti olmaz. Din devleti de olmaz. Zira herkesin dini anlayışı farklı farklıdır. Dini anlayışlarını devlet üzerinden din diye dayatanların yapıp ettiklerine de ‘din devleti’ denmez” dedi.

“Kim ki dini hayat tarzını devlet veya güç marifetiyle başkalarına dayatmaya çalışıyorsa bilesiniz ki o dine ve dindarlığa en büyük zararı veriyordur” diyen Metiner, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Şimdi birileri kalkıp başkalarının kılık-kıyafetine din adına karışmaya, en fenası başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışırsa, bize aynısını yapan zalimlerle bir kefeye kendilerini yerleştirmiş olurlar.

Biz başkasına benzememeliyiz asla.

Biz o birilerine benzediğimiz gün kaybederiz.

Bizi kendimiz olmaktan çıkartacak anlayışlardan ve siyasetlerden uzak duralım.”

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