T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Mehmet Metiner: İki tokat attılar diye inceleyemeyiz, işkence iddiaları kara propaganda

"TBMM'yi bombalayanlara gül uzatamayız"

10 Ağustos 2016 14:51

TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlarla ilgiyi işkence iddialarına, “Yakalama sırasında bir iki tokat attılar diye inceleyecek değiliz” dedi. İşkence iddialarını, ‘kara propaganda’ olarak nitelendiren Metiner, “Kendi halkına kurşun sıkanlara, TBMM’ye bomba atanlara karşı kimse bizden gül uzatmamızı beklemesin” diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Metiner, HDP’nin cezaevlerindeki işkence iddialarının yanı sıra eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün kamuoyuna yansıyan darp görüntüleri ile çok sayıda ailenin dile getirdiği işkence iddialarını değerlendirdi. Darbecileri yakalama sırasında yaşananlarla ilgili inceleme yapmayacaklarını söyleyen Metiner, “Darbecilerle ilgili bu süreçte açık değiliz. Darbecilerin yakalama sürecindeki bu iddiaları dikkate almayız. Alçak, cani bir güruhun yakalama sırasında yediği bir kaç tokat için üzülecek değiliz. Bu tümüyle bir algı operasyonu. Bu propagandaya boyun eğecek değiliz. Bu darbeciler savaş suçu işlemiştir. İki tokat attılar diye zalimlere acıyacak yürek yok bizde” dedi.

Haberin tamamı için tıklayınız

 

Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin OHAL sonrası cezaevi raporunda 'darp, tehdit, işkence' anlatımları var

 

ETİKETLER

mehmet metinerişkenceişkence iddialarıcezaevlerinde işkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24