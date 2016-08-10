Mehmet Metiner: İki tokat attılar diye inceleyemeyiz, işkence iddiaları kara propaganda

TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlarla ilgiyi işkence iddialarına, “Yakalama sırasında bir iki tokat attılar diye inceleyecek değiliz” dedi. İşkence iddialarını, ‘kara propaganda’ olarak nitelendiren Metiner, “Kendi halkına kurşun sıkanlara, TBMM’ye bomba atanlara karşı kimse bizden gül uzatmamızı beklemesin” diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Metiner, HDP’nin cezaevlerindeki işkence iddialarının yanı sıra eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün kamuoyuna yansıyan darp görüntüleri ile çok sayıda ailenin dile getirdiği işkence iddialarını değerlendirdi. Darbecileri yakalama sırasında yaşananlarla ilgili inceleme yapmayacaklarını söyleyen Metiner, “Darbecilerle ilgili bu süreçte açık değiliz. Darbecilerin yakalama sürecindeki bu iddiaları dikkate almayız. Alçak, cani bir güruhun yakalama sırasında yediği bir kaç tokat için üzülecek değiliz. Bu tümüyle bir algı operasyonu. Bu propagandaya boyun eğecek değiliz. Bu darbeciler savaş suçu işlemiştir. İki tokat attılar diye zalimlere acıyacak yürek yok bizde” dedi.

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