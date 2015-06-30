Mehmet Metiner: Herkes sandıktaki cüssesine göre konuşsun

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 7 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk grup toplantısında gündemi oluşturan koalisyon tartışmaları ve TBMM Başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP’den son gelen bakanlıklar ilgili pazarlıklara gönderme yapan Metiner “Herkes sandıktan çıkan cüssesine göre konuşsun. Bize dayatmaya gelmeyiz. Sandıktan çıkan cüsseye göre koalisyon oluşmazsa onay da, oy da vermem” dedi. Metiner, koalisyon kurulma şansıyla ilgili bir soruya ,“ Fifty fifty” yanıtı verince gazetecilerin “Neye göre “ sorusuna “ Koalisyon ve erken seçim” yanıtı verdi. Metiner, CHP, MHP ve HDP’nin seçim meydanlarındaki AKP’ye karşı ortak bir ortak tutum sergilediklerini hatırlattı ve “ Muhalefet olarak kursunlar hükümeti. Bizim kutsalımız değil iktidar olmak. Biz, aslanlar gibi muhalefet yaparız. Türkiye, nasıl muhalefet yaparmış onu görür” diye konuştu.

Seçimlerin ardından ilk grup toplantısı

258 sandalyeye sahip AKP bugün ilk gurup toplantısını yaptı. Grup toplantısına üç dönem kuralına takılan eski milletvekilleri ile yeni seçilen 135 vekil birlikte katıldı. AKP grubunda İsmet Yılmaz’ın Meclis başkanı seçileceğini söyleyenlerin oranı yüksek. Başkanlık seçimlerinin 3. turunda 60 AKP'li vekilin HDP'ye oy vereceği iddiasına ilişkin son tura kadar “Kendi adayımızı destekleyeceğiz” denilse de üçüncü döneme giren bazı milletvekilinin koalisyon ortaklığı ve Baykal seçeneğini de söylemesi dikkat çekti.