Mehmet Metiner: Henüz vakit varken birlikte bunu yapmazsak bedeli ağır olur

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, kimsenin kendi mahallesindeki mutlak doğrucu fanatizmle yüzleşme cesareti göstermediğini, ülkedeki kamplaşmadan rahatsız olduğunu belirterek, "Henüz vakit varken birlikte bunu yapmazsak bedeli ağır olur."

Tehlikeli bir dönemden geçildiğini, giderek insan olmanın uzağına düşüldüğünü belirten Metiner, birbirini sevenlerin de, birbirine düşmanlık besleyenlerin de ne yazık ki birbirlerini çoğunlukla tanımadan bunu yaptığını yazdı.

Herkesin bir kampı bulunduğunu yazan Metiner, “O cephede yer alanlar seviliyor yer almayanlar düşman görülüyor. Ne kadar büyük bir kolaycılık. Ve bir o kadar da acınası.Birbirlerini tanıdıklarında birbirleriyle dost olabilecek nice insan birbirlerini tanımadan birbirlerinin hasmı bi-amanı oluyorlar” diye yazdı.

“Birbirimize kulaklarımız sağır, gözlerimiz kör” diyen Metiner, Birbirimizi okumaya ve anlamaya ihtiyaç dahi hissetmiyoruz. Bize duymak istediklerimizi söyleyenler makbul, bizi eleştirenler ve uyaranlar ise zararlı. Her birimizin mutlak doğruları var” dedi.

“Hiç kimse kendi mahallesindeki bu mutlak doğrucu fanatizmle yüzleşme cesareti gösteremiyor” diyen Metiner, "Kendi kampındakileri eleştirenler anında ihanetçi yaftası yiyor. Kamplaşmaktan en çok şikâyet edenler, nedense kutuplaştırmayı çatışmaya dönüştürenler. Ne yaman çelişkidir bu” diye yazdı.

Metiner, şöyle devam etti: “Hep kendilerini haklı görenler başkalarına haksızlık ederler. Hep kendilerini en doğru yolda görenler başkalarını yanlıştan döndürmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak gerektiğine inanırlar.

Gerektiğinde baskıyı ve şiddeti dahi meşru addederler. Gelin tanış olalım. Aramızdaki husumet duvarlarını yıkalım. Şimdi adım atmanın vaktidir. Bize gelmeyenlere gitme vaktidir. Yoksa bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin bilerek veya bilmeyerek tezgâhına gelmiş oluruz. Sadece birbirimize değil ülkemize de yazık etmiş oluruz. Henüz vakit varken birlikte bunu yapmazsak bedeli ağır olur."

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