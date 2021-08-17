Mehmet Metiner: "Biz oy veriyoruz, ama şu bölgenin adamları makamlara kuruluyor!" propagandaları boşa çıkartılmazsa korkarım ki bundan Ak Parti zarar görür

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dinsel, etnik ve bölgesel milliyetçiliğe 'hayır' diyen kuşatıcı birlikçi dilin, kırmızı çizgiler olarak sunulduğunu belirterek, "Bölgesel milliyetçilikten kastın, Ak Parti’nin belirli bir bölgeyi eksene alan siyasaların Türkiye’yi bölüp parçalayacağına ilişkin hassasiyetine yaslanıyor. Kendi adıma Ak Parti’nin bu hassasiyetini bugün çok daha anlamlı ve gerekli görenlerdenim. Ak Parti’nin bu kırmızı çizgisinin aşındığı, yani Ak Parti’nin giderek belirli bir bölgenin, hatta şehirlerin partisi biçimine dönüştüğü algısı üzerinden yürütülen propagandaları akim kılmak olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. “Biz oy veriyoruz, ama şu bölgenin adamları makamlara kuruluyor!” biçimindeki propagandalar boşa çıkartılmazsa korkarım ki bundan Ak Parti zarar görür. Ak Parti’nin sadece siyasetteki değil bürokrasideki temsiliyetinin de her bölgeyi kapsayacak düzeyde olduğunun gösterilmesi nirengi öneme sahip." diye yazdı.

Kendisini "Reisçi" olarak tanımlayan Metiner, "Bizim Reisiçiliğimiz, o birilerinin putçuluk biçiminde tanımladığı şahısperestlik değildir. Tersine Reis’in büyük bir liyakatle ve cesaretle üstünde taşıdığı idealleri sadakatle sahiplenmekten ibarettir.

Biz iktidardaki Erdoğan’ı değil, Reis’in kendisini sevenlerdeniz. Uğruna ölüme gidecek kadar da seviyoruz.

Bu sevgimizin ve sadakatimizin adını putçuluk olarak koyanlar bilsinler ki biz her türlü putçuluğa ve şahısperestliğe karşıyız. Bilinsin ki buna en başta Reis’imizin kendisi hiddetle ve şiddetle karşıdır." ifadelerini kullandı.

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