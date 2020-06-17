Mehmet Metiner, 15 Temmuz'da kayıplara karışıp, devlet bankasına atanan eski bakanı açıkladı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz akşamı kayıplara karışan ve devlet bankalarından birine atanan eski bakanın Veysi Kaynak olduğunu açıkladı.

Mehmet Metiner, önceki gün kişisel Twitter hesabından "15 Temmuz akşamı İstanbul’a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Metiner, bugün attığı tweette ise söz konusu kişinin Veysi Kaynak olduğunu belirterek, "Benim bahsettiğim kişi dönemin başbakan yardımcısı Veysi Kaynak’tır. 15 Temmuz hassasiyetimden dolayı içime sinmeyen bir olayı eleştirmek istedim. 15 Temmuz’da Reis’i yalnız bırakanların, canının derdine düşenlerin gönlümde zerre kadar değeri yoktur." ifadelerini kullandı.