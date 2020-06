Mehmet Kurtuluş'un da yer aldığı Into the Night dizisi 1 Mayıs'ta yayında

Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un da yer aldığı dizi, 1 Mayıs 2020 Cuma tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Into the Night, dünyada yaşanan ani bir güneş felaketiyle insanların hayatını kaybettiği kaotik bir olayla başlıyor. Gece uçuşuyla Brüksel'den karanlığın hüküm sürdüğü batıya doğru kaçmaya çalışan bir grup 'şanslı' yolcuyu ve uçak mürettebatını merkezine alan dizi, bu insanların hayatları pahasına neler yapabileceklerine odaklanıyor.



Farklı millet ve sınıflardan oluşan yolcu grubu, ilk bakışta sıradan insanlar gibi gözükseler de güneşten ve özellikle de birbirlerinden korunmak için her yola başvuracaklar.

Dizi Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Rusya ve Türkiye'den bir araya gelmiş uluslararası bir kadroya sahip.



Kadroda Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo, Mehmet Kurtuluş ve Ksawery Szlenkier yer alıyor.