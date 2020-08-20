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Mehmet Kaplan'ın avukatı, Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz etti!

20 Ağustos 2020 17:38

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in soruşturmasına getirilen gizlilik kararına Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, itiraz etti.

Gaziantep'te Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşen Duygu Delen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçları ile tutuklandı. 

Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, gerek kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması, gerekse de müvekkilinin adil yargılanma hakkı kapsamında, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı.

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