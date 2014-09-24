Mehmet Helvacı'dan başkanlığa yeşil ışık

Galatasaray'da, Alp Yalman'ın ardından, eski yöneticilerden Mehmet Helvacı da başkan adaylığına hazır olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Ünal Aysal büyük bir sessizliğe bürünerek seçimde yeniden aday olup olmayacağını gizemli bir havaya sokuyor. Aysal'ın durumu netliğe kavuşmayınca sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri olağanüstü kongre için nabız yoklamaya başladı.



Aday adayları Ünal Aysal'ın kararı belli olmadığı için, durumları hakkında net bir karar veremezken, 1990-96 yılları arasında 6 yıl süreyle sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Alp Yalman'ın ismi adaylık için ilk öne çıkan isim oldu.





Alp Yalman'ın liseli ve lisesizleri kapsayacak dengeli bir yönetim kurulu oluşturmayı ve öncelikle futbol şubesini toparlayacak hamleler için kolları sıvamaya hazırlandığı öğrenildi. Alp Yalman teknik direktörlüğü Mustafa Denizli'yi getirmeyi de düşünüp, Ünal Aysal'ın ilk döneminde futbol şubesi yöneten Abdürrahim Albayrak'ı da listesine katmayı düşündüğü bildirildi.

Helvacı: Yönetime de girebilirim

3 yıl önce Ünal Aysal'a karşı başkan adayı olan Mehmet Helvacı ise seçime girebileceğini ancak ille de başkan olmak gibi bir fikrinin olmadığını, gerekirse yönetici olarak da bu zor günde Galatasaray'a hizmet için soyunabileceğini açıkladı.

Helvacı; "Ünal Aysal'ın savurgan harcamalarını durdurmak için son seçimde de üyelerimizi uyarmaya çalıştık. Kulüp bugün zorda, gerek içerden gerek dışardan çalışmaya hazırım. Ünal Aysal olmaz ise Alp Yalman'a karşı aday olurum. Gerekirse dışardan proje de üretirim. Ancak kulübün içinde bulunduğu koşullar güç birliğini gerektiriyor. Bir konsensüs yönetiminde de yer alabilirim" diye konuştu.