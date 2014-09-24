T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Helvacı'dan başkanlığa yeşil ışık

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olabileceğini söyledi

24 Eylül 2014 01:39

Galatasaray'da, Alp Yalman'ın ardından, eski yöneticilerden Mehmet Helvacı da başkan adaylığına hazır olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Ünal Aysal büyük bir sessizliğe bürünerek seçimde yeniden aday olup olmayacağını gizemli bir havaya sokuyor. Aysal'ın durumu netliğe kavuşmayınca sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri olağanüstü kongre için nabız yoklamaya başladı.

Aday adayları Ünal Aysal'ın kararı belli olmadığı için, durumları hakkında net bir karar veremezken, 1990-96 yılları arasında 6 yıl süreyle sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Alp Yalman'ın ismi adaylık için ilk öne çıkan isim oldu.

Alp Yalman'ın liseli ve lisesizleri kapsayacak dengeli bir yönetim kurulu oluşturmayı ve öncelikle futbol şubesini toparlayacak hamleler için kolları sıvamaya hazırlandığı öğrenildi. Alp Yalman teknik direktörlüğü Mustafa Denizli'yi getirmeyi de düşünüp, Ünal Aysal'ın ilk döneminde futbol şubesi yöneten Abdürrahim Albayrak'ı da listesine katmayı düşündüğü bildirildi.

 

Helvacı: Yönetime de girebilirim

 

3 yıl önce Ünal Aysal'a karşı başkan adayı olan Mehmet Helvacı ise seçime girebileceğini ancak ille de başkan olmak gibi bir fikrinin olmadığını, gerekirse yönetici olarak da bu zor günde Galatasaray'a hizmet için soyunabileceğini açıkladı.

Helvacı; "Ünal Aysal'ın savurgan harcamalarını durdurmak için son seçimde de üyelerimizi uyarmaya çalıştık. Kulüp bugün zorda, gerek içerden gerek dışardan çalışmaya hazırım. Ünal Aysal olmaz ise Alp Yalman'a karşı aday olurum. Gerekirse dışardan proje de üretirim. Ancak kulübün içinde bulunduğu koşullar güç birliğini gerektiriyor. Bir konsensüs yönetiminde de yer alabilirim" diye konuştu.

 

ETİKETLER

mehmet helvacıgalatasarayalp yalmanmustafa denizliünal aysal

İlgili Haberler

Galatasaray'da eski başkana 'aday ol' baskısı

Galatasaray'da olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi geri sayım sürerken, camianın önemli isimleri eski başkanın Alp Yalman'ın kapısını çaldı

Alp Yalman: Evet, Galatasaray Başkanlığı'na adayım

Galatasaray'da 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da ilk başkan adayı Alp Yalman oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24