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Spor

Alp Yalman: Evet, Galatasaray Başkanlığı'na adayım

Galatasaray'da 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da ilk başkan adayı Alp Yalman oldu

23 Eylül 2014 17:52

Galatasaray'da 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da ilk başkan adayı Alp Yalman oldu.

Aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu Galatasaray camiasının önemli isimleri dün Alp Yalman'a "Yeniden aday olur musun?" teklifini götürmüştü. Alp gelen teklife aday olacağım cevabını verdi.


'Evet aday olacağım'

 

Milliyet'e konuşan Alp Yalman, camiadan büyük bir destek gördüğünü söyledi.

Yalman, "Evet doğru, aday olacağım. Bunun bir şartı yok. Ünal Aysal yeniden seçime girse de ben adayım. Bu konuda önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Alp, sarı kırmızılı kulüpte 1990-96 yılları arasında başkanlık yapmıştı.

 

Alp Yalman kimdir?

 

İsviçre Lozan Üniversitesi Siyasal ve Sosyal İlimler Bölümü'nde eğitim alan Alp Yalman, 1973 yılında Galatasaray yönetim kurullarında ilk kez girdi. 

1990 yılından 1996 yılına kadar başkanlık yapan Yalman ile Galatasaray, iki defa lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

 

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