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Spor

Galatasaray'da eski başkana 'aday ol' baskısı

Galatasaray'da olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi geri sayım sürerken, camianın önemli isimleri eski başkanın Alp Yalman'ın kapısını çaldı

23 Eylül 2014 10:24

Sarı kırmızılı camianın önemli isimleri 1990-96 yılları arasında da başkanlık yapan Alp Yalman'a, "Yeniden aday olur musun?" teklifinde bulundu.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi geri sayım sürerken, camianın önemli isimleri eski bir başkanın kapısını çaldı. Aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu bu isimler, sarı kırmızılı kulüpte 1990-96 yılları arasında başkanlık yapan Alp Yalman'a, "Yeniden aday olur musun?" teklifinde bulundu. Söz konusu isimler Yalman'a, "Aday olman halinde sonuna kadar arkanda olacağız" mesajını da iletti.

Alp Yalman'ın ise düşünmek için süre istediği ve aday olup olmama yönündeki kararını birkaç gün içinde açıklayacağı öğrenildi.

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