Mehmet Güreli, sevenleriyle Kadıköy'de buluşuyor

İstanbul Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]’nın her ay düzenlediği Misafir Odası programına Türkiye’nin üretken sanatçılarından Mehmet Güreli konuk oluyor.

Sinema, müzik, resim ve edebiyat alanında hiç durmaksızın eserler üreten Mehmet Güreli, 29 Kasım Perşembe akşamı [mecra]'nın Misafir Odası programının kasım ayı konuğu olacak.

Odanın bu ayki sunucuları Hürriyet gazetesinden Ece Çelik ve BirGün gazetesinden Burak Abatay olacak.

Kapı açılış: 20.00

Etkinlik Başlangıcı: 21:00

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Mehmet Güreli hakkında

Mehmet Güreli (d. 1949, İstanbul), yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen. Orta okulu önce İstanbul Erkek Lisesi, sonra Avusturya Lisesi'nde, liseyi Yeni Kolej ve Ferhan Koleji'nde okuduktan sonra 2 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne devam etti. 1976 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Alope'nin Odası adlı kısa öyküler kitabı 1993 yılında yayınlandı. Gönül Yarası ve İkinci Bahar adlı yapımlarda rol aldı. Ayrıca 1986 yılında yaptığı 18 dakikalık 'Vapurlar' filmi ve 'Necdet Mahfi Ayral' ile 'İstanbul'a Yolculuk - Dünya Yazarlarının Gözüyle' adlı 2 belgeseli bulunmaktadır. Halen İstanbul Cihangir'de yaşıyor.