Mehmet Günsür İtalyan dizisiyle ekranda

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün orkestra şefi Teoman Kaya karakterine hayat verdiği İtalyan dizisi yayınlandı. Günsür'ün dizisi İtalya'da ulusal kanal olan Rai TV'de izleyiciyle buluştu.

Günsür, İtalya'da ulusal kanal olan Rai TV'de yayınlanan La Compagnia del Cigno adlı dizinin ikinci sezonunda "Teoman Kaya" olarak yer alıyor.

İtalya'da yaşayan ünlü oyuncunun yeni dizisi dün akşam ekrana geldi.

Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyen, rekabetin daha da sertleştiği konservatuarın akademik dünyasına girişin eşiğinde görülüyor.

Dizide, Verdi Konservatuarı'nın eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir. Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene'yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır. Rai 1 kanalında yayınlanan dizi, ilk sezonunda 5.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.